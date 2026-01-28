Brasileirão 2026 começa hoje: veja quando e onde assistir aos jogos da 1ª rodada

Alex Sandro e Flaco López disputam lance em partida disputada pelo Brasileirão de 2025 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05h00.
O torcedor brasileiro já pode comemorar o início de um ano que promete tudo menos tédio.
O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A rodada inaugural reúne clássicos regionais, duelos entre campeões nacionais e partidas espalhadas por diferentes estados do país. Ela marca o pontapé inicial de uma temporada que terá 38 rodadas, pausa no meio do ano para a Copa do Mundo da Fifa e previsão de encerramento em 2 de dezembro.
A CBF implementou mudanças profundas para a temporada 2026, reorganizando datas para alinhar o futebol brasileiro ao calendário internacional, principalmente neste ano por causa da Copa do Mundo que acontece entre junho e julho, e minimizar sobrecargas de jogos.
O Brasileirão Série A 2026 começa em 28 de janeiro e termina em 2 de dezembro, passando a ocupar praticamente toda a temporada — algo inédito na história dos pontos corridos. Também haverá pausa entre 11 de junho e 19 de julho devido à Copa do Mundo de 2026.
Os estaduais seguem abrindo o ano, entre 11 de janeiro e 8 de março, mas agora com redução para 11 datas, permitindo mais espaço no calendário.
A Copa do Brasil também passa por mudanças importantes: aumenta para 126 participantes e terá final em jogo único no dia 6 de dezembro. As fases iniciais serão em jogos únicos, enquanto os clubes da Série A entram apenas na quinta fase.
Além disso, competições continentais começam mais cedo: a Libertadores inicia em 18 de fevereiro, com final programada para 28 de novembro.
A Série A do Brasileirão 2026 mantém 20 clubes. A temporada marca o retorno de Athletico‑PR, Coritiba, Chapecoense e o histórico acesso do Remo, que volta à elite após 32 anos.
A distribuição regional evidencia o domínio do Sudeste, que concentra 12 times, seguido do Sul (5), Nordeste (2) e Norte (1) — com o Remo recolocando a região na elite após mais de duas décadas.
Na edição de 2026, o Brasileirão mantém um modelo de transmissões compartilhadas. A TV Globo exibe um jogo por rodada em TV aberta, enquanto o Sportv transmite as partidas na TV por assinatura.
O Premiere segue com a maior parte dos confrontos via pay-per-view.
A Record divide a exibição de um jogo por rodada com a CazéTV, no YouTube.
Já o Prime Video transmite partidas exclusivas ao longo do campeonato, dentro do acordo com clubes da Liga Forte União (LFU). Algumas partidas também terão exibição no YouTube da CBN e no GE TV.
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Atlético-MG x Palmeiras
|19h
|Arena MRV (Belo Horizonte)
|Sportv, Premiere
|Internacional x Athletico-PR
|19h
|Beira-Rio (Porto Alegre)
|Premiere
|Coritiba x RB Bragantino
|19h
|Couto Pereira (Curitiba)
|Premiere
|Vitória x Remo
|19h
|Barradão (Salvador)
|Premiere
|Fluminense x Grêmio
|19h30
|Maracanã (Rio de Janeiro)
|Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
|Corinthians x Bahia
|20h
|Vila Belmiro (Santos)
|Premiere, YouTube da CBN
|São Paulo x Flamengo
|21h30
|Morumbis (São Paulo)
|TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN
|Mirassol x Vasco
|20h
|José Maria de Campos Maia (Mirassol)
|Premiere
|Botafogo x Cruzeiro
|21h30
|Nilton Santos (Rio de Janeiro)
|Prime Video
O ranking histórico de títulos do Campeonato Brasileiro reforça a hegemonia de clubes do Sudeste, especialmente o Palmeiras, líder isolado na soma de troféus reconhecidos pela CBF.
O estado de São Paulo lidera com 34 títulos, bem à frente do Rio de Janeiro (18) e Minas Gerais (7).