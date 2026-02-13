Esporte

Brasileirão: Palmeiras e São Paulo brigam pelo topo; veja tabela

Palmeiras avançou para a liderança do Campeonato Brasileiro 2026 e Corinthians saiu da lanterna

Brasileirão 2026: veja tabela do campeonato (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 09h51.

A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 acabou na última quinta-feira, 12.

O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1, em Porto Alegre, e assumiu a liderança do campeonato pelo saldo de gols. Já o Corinthians conquistou a primeira vitória no Brasileirão ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em Itaquera.

No clássico carioca da rodada, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0. Após um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances claras, o gol saiu na etapa final. Ainda na quinta, o Athletico venceu o Santos por 2 a 1, com gol nos acréscimos.

Confira tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2026

ClassificaçãoTimePJVEDGPGCSG%Últ. Jogos
1Palmeiras73210104677
2São Paulo7321052377
3Fluminense7321042277
4Bahia7321042277
5Athletico-PR62200312100
6Bragantino6320122066
7Chapecoense5312086255
8Mirassol5312065155
9Coritiba4311155044
10Flamengo4311144044
11Botafogo3310276133
12Corinthians3210132150
13Grêmio3310267-133
14Vitória3310247-333
15Atlético-MG2302156-122
16Remo2302157-222
17Vasco1301224-211
18Santos1301247-311
19Internacional1301225-311
20Cruzeiro1301238-511
