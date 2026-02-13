Brasileirão: Palmeiras e São Paulo brigam pelo topo; veja tabela

A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 acabou na última quinta-feira, 12.

O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1, em Porto Alegre, e assumiu a liderança do campeonato pelo saldo de gols. Já o Corinthians conquistou a primeira vitória no Brasileirão ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em Itaquera.

No clássico carioca da rodada, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0. Após um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances claras, o gol saiu na etapa final. Ainda na quinta, o Athletico venceu o Santos por 2 a 1, com gol nos acréscimos.

Confira tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2026