Rennes x PSG: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Rennes x PSG: veja horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês nesta sexta-feira, 13 ( Xavier Laine/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 09h58.
O Rennes e o Paris Saint-Germain (PSG) entram em campo nesta sexta-feira, 13, às 15h (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês 2025/26.
A partida será disputada no Roazhon Park, em Rennes, com transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube.
O PSG lidera a Ligue 1 com 51 pontos e pode ampliar a vantagem sobre o Lens, que é de dois pontos. Na última rodada, o time parisiense goleou o Olympique de Marselha por 5 a 0.
Já o Rennes ocupa a 6ª colocação, com 31 pontos, e tenta reagir após uma sequência de derrotas no campeonato.
Streaming: CazéTV (YouTube)
A partida começa às 15h (horário de Brasília).