Rennes x PSG: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

O Rennes e o Paris Saint-Germain (PSG) entram em campo nesta sexta-feira, 13, às 15h (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês 2025/26.

A partida será disputada no Roazhon Park, em Rennes, com transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube.

O PSG lidera a Ligue 1 com 51 pontos e pode ampliar a vantagem sobre o Lens, que é de dois pontos. Na última rodada, o time parisiense goleou o Olympique de Marselha por 5 a 0.

Já o Rennes ocupa a 6ª colocação, com 31 pontos, e tenta reagir após uma sequência de derrotas no campeonato.

Onde assistir ao jogo Rennes x PSG?

Streaming: CazéTV (YouTube)

Que horas é o jogo Rennes x PSG?

A partida começa às 15h (horário de Brasília).