Esporte

Rennes x PSG: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela 22ª rodada da Ligue 1

Rennes x PSG: veja horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês nesta sexta-feira, 13 ( Xavier Laine/Getty Images)

Rennes x PSG: veja horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês nesta sexta-feira, 13 ( Xavier Laine/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 09h58.

Tudo sobreEsportes
Saiba mais

O Rennes e o Paris Saint-Germain (PSG) entram em campo nesta sexta-feira, 13, às 15h (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês 2025/26.

A partida será disputada no Roazhon Park, em Rennes, com transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube.

O PSG lidera a Ligue 1 com 51 pontos e pode ampliar a vantagem sobre o Lens, que é de dois pontos. Na última rodada, o time parisiense goleou o Olympique de Marselha por 5 a 0.

Já o Rennes ocupa a 6ª colocação, com 31 pontos, e tenta reagir após uma sequência de derrotas no campeonato.

Onde assistir ao jogo Rennes x PSG?

Streaming: CazéTV (YouTube)

Que horas é o jogo Rennes x PSG?

A partida começa às 15h (horário de Brasília).

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:PSGFutebolFutebol europeu

Mais de Esporte

Brasileirão: Palmeiras e São Paulo brigam pelo topo; veja tabela

Veja resultados dos jogos de ontem pelo Brasileirão 2026

Athletico x Santos: qual resultado do jogo da 3ª rodada do Brasileirão

Mais na Exame

Negócios

O plano dessa empresa mineira para criar um negócio de R$ 100 milhões vendendo chocolates

Esporte

Brasileirão: Palmeiras e São Paulo brigam pelo topo; veja tabela

Tecnologia

Sony lança WF-1000XM6 com cancelamento de ruído 25% mais eficiente

Pop

'Sexta-feira 13': qual é a ordem cronológica dos filmes de terror