Temor com computação quântica colocou um teto no preço do bitcoin, diz fundador da Stacks

As preocupações com a computação quântica estão desacelerando o investimento institucional em bitcoin, segundo o fundador da Stacks, Muneeb Ali, que alertou que a rede precisa de um roteiro confiável para atualizações de segurança a fim de recuperar a confiança dos investidores.

“Já existe um teto para o crescimento do bitcoin por causa dos temores quânticos”, disse Ali durante uma entrevista ao podcast Chain Reaction, da Cointelegraph. Ele afirmou que a incerteza pode levar investidores institucionais avessos ao risco a adiar grandes compras de bitcoin até que os desenvolvedores estabeleçam um caminho confiável para uma segurança resistente à computação quântica.

A Stacks é uma rede de camada 2 do Bitcoin projetada para levar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados ao Bitcoin. Ali foi cofundador do projeto, que usa o Bitcoin como sua camada de liquidação subjacente.28

Ali alertou que o Bitcoin pode entrar em um período de maior risco se os desenvolvedores não fizerem progressos significativos rumo a uma segurança resistente à computação quântica até 2028. Ele disse que as atualizações normalmente levam anos para ser implementadas, com tempo adicional necessário para que os usuários transfiram seus ativos para novos endereços.

Ali apontou 2030 como meta para a transição para uma segurança resistente à computação quântica, citando orientações do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST). Ele sugeriu que avanços em inteligência artificial poderiam acelerar o desenvolvimento de computadores quânticos, potencialmente antecipando esse prazo para 2029.

Ali reconheceu que alguns defensores do Bitcoin acreditam que a ameaça da computação quântica continua distante e que as preocupações são exageradas. Ele argumentou, porém, que as divergências sobre a urgência da ameaça poderiam, por si só, abalar a confiança dos investidores, especialmente sem um roteiro confiável para atualizações.

O debate sobre a segurança quântica do Bitcoin

Apesar de suas preocupações, Ali disse que um computador quântico suficientemente poderoso provavelmente surgiria de um grande laboratório de pesquisa, e não de um invasor desconhecido. Ele sugeriu que empresas como Google ou Microsoft teriam pouco incentivo para usar a tecnologia para roubar bitcoin, diante das possíveis consequências legais.

Ali também disse que uma ameaça quântica ao Bitcoin afetaria a indústria mais ampla de criptomoedas, inclusive projetos que desenvolvem suas próprias proteções. “Se o Bitcoin for atingido, todos também serão atingidos a jusante”, disse.

Enquanto isso, os desenvolvedores estão explorando formas de proteger o Bitcoin contra ataques quânticos. Em setembro, a StarkWare informou que pesquisadores haviam reduzido o custo computacional estimado de preparar uma transação experimental de Bitcoin resistente à computação quântica em 79%, após um desafio de otimização de uma semana.

A abordagem não exige mudanças nas regras de consenso do Bitcoin, mas as reduções de custo mais recentes foram demonstradas apenas em testes de benchmark. A StarkWare descreveu a tecnologia como uma medida de último recurso e continua defendendo uma atualização no nível do protocolo como solução de longo prazo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok