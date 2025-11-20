Brasileirão: CBF define datas e horários das últimas rodadas; veja

Redação Exame
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10h07.
A CBF anunciou as datas e horários das rodadas finais do Campeonato Brasileiro 2025, com destaque para a 37ª rodada, que será disputada nos dias 2, 3 e 4 de dezembro.
A grande rodada decisiva, que promete definir os rumos do campeonato, acontecerá no domingo, 7 de dezembro, com todas as partidas marcadas para as 16h (de Brasília).
Devido à participação de Palmeiras e Atlético-MG nas finais de competições internacionais, seus jogos da 37ª rodada foram antecipados.
O Palmeiras, finalista da Libertadores, e o Atlético-MG, que disputa a Copa Sul-Americana, se enfrentam na quarta-feira, 3 de dezembro, pela 34ª rodada.
19h – Bragantino x Vitória, no Cícero Souza Marques
21h30 – Atlético-MG x Palmeiras, na Arena MRV
37ª RODADA
Terça-feira, 2 de dezembro
19h – Vasco x Mirassol, em São Januário
21h30 – Grêmio x Fluminense, na Arena do Grêmio
Quarta-feira, 3 de dezembro
19h – Fortaleza x Corinthians, no Castelão
19h30 – Juventude x Santos, no Alfredo Jaconi
20h – São Paulo x Internacional, na Vila Belmiro
20h – Bahia x Sport, na Fonte Nova
21h30 – Flamengo x Ceará, no Maracanã
Quinta-feira, 4 de dezembro
19h30 – Cruzeiro x Botafogo, no Mineirão
38ª RODADA
Domingo, 7 de dezembro
16h – Fluminense x Bahia, no Maracanã
16h – Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos
16h – Corinthians x Juventude, na Neo Química Arena
16h – Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro
16h – Mirassol x Flamengo, no Maião
16h – Atlético-MG x Vasco, na Arena MRV
16h – Internacional x Bragantino, no Beira-Rio
16h – Vitória x São Paulo, no Barradão
16h – Ceará x Palmeiras, no Castelão
16h – Sport x Grêmio, na Ilha do Retiro