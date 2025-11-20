Esporte

Flamengo perde, Palmeiras empata: quem tem mais chances de título no Brasileirão?

Saiba qual time deve levar o título do Campeonato Brasileiro

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08h45.

Apesar de ter sido derrotado pelo Fluminense na quarta-feira, 19, o Flamengo viu suas chances de conquistar o Campeonato Brasileiro aumentarem.

A probabilidade de o time rubro-negro levar a taça subiu de 65,44% para 69,71%, segundo cálculos realizados pelos modelos estatísticos do Gato Mestre, do Globo Esporte.

A derrota no clássico, por 2 a 1 no Maracanã, não alterou o cenário favorável para o Flamengo, que segue na liderança do torneio com dois pontos de vantagem sobre o Palmeiras.

Já o time paulista, que empatou sem gols contra o Vitória no Allianz Parque, viu suas chances de título caírem de 33,39% para 27,87%.

Esse aumento nas probabilidades do Flamengo, segundo o Gato Mestre, está diretamente relacionado ao fato de que o Palmeiras precisaria vencer o próximo jogo e, ao mesmo tempo, contar com um empate do Flamengo. O time alviverde agora tem uma rodada a menos para alcançar o líder.

