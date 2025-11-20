Corinthians x São Paulo: saiba onde assistir, qual o horário e escalação

⏱️ Qual o horário?

A partida entre Corinthians e São Paulo começa às 19h30 (horário de Brasília), com previsão para um confronto cheio de emoção e disputa.

📺 Onde assistir?

O clássico será transmitido pelo Premiere, Cazé TV e Record.

⚽ Qual é a escalação do Corinthians?

O técnico Dorival Júnior terá algumas mudanças no time titular, com destaque para a ausência de Rodrigo Garro, que está suspenso.

Breno Bidon deve assumir a função de armador no meio de campo, enquanto Memphis Depay, com pouco tempo de descanso, pode ser substituído por Gui Negão ao lado de Yuri Alberto no ataque.

Escalação provável: Hugo Souza (ou Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (Charles), José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.

⚽ Qual é a escalação do São Paulo?

O técnico Hernán Crespo terá que lidar com uma série de lesões no elenco, mas deve manter o esquema 3-5-2. Ferreira atuará improvisado como ala-esquerdo, enquanto Luciano terá a companhia de Gonzalo Tapia, que chega da Rússia no próprio dia do jogo.

Escalação provável: Rafael; Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira; Luciano e Tapia (Rigoni).