Corinthians x São Paulo: saiba onde assistir, qual o horário e escalação

Majestoso, válido pela 34ª rodada, é um momento importante para as aspirações de ambos os times no Brasileirão

20 de novembro de 2025

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 20, em mais um clássico do Campeonato Brasileiro.

O Majestoso, válido pela 34ª rodada, é um momento importante para as aspirações de ambos os times na competição, com o Corinthians buscando retomar o caminho das vitórias e o São Paulo brigando por uma vaga na Libertadores.

⏱️ Qual o horário?

A partida entre Corinthians e São Paulo começa às 19h30 (horário de Brasília), com previsão para um confronto cheio de emoção e disputa.

📺 Onde assistir?

O clássico será transmitido pelo Premiere, Cazé TV e Record.

⚽ Qual é a escalação do Corinthians?

O técnico Dorival Júnior terá algumas mudanças no time titular, com destaque para a ausência de Rodrigo Garro, que está suspenso.

Breno Bidon deve assumir a função de armador no meio de campo, enquanto Memphis Depay, com pouco tempo de descanso, pode ser substituído por Gui Negão ao lado de Yuri Alberto no ataque.

 Escalação provável: Hugo Souza (ou Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (Charles), José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.

⚽ Qual é a escalação do São Paulo?

O técnico Hernán Crespo terá que lidar com uma série de lesões no elenco, mas deve manter o esquema 3-5-2. Ferreira atuará improvisado como ala-esquerdo, enquanto Luciano terá a companhia de Gonzalo Tapia, que chega da Rússia no próprio dia do jogo.

Escalação provável: Rafael; Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira; Luciano e Tapia (Rigoni).

