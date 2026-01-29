São Paulo x Flamengo: quem fez os gols no jogo do Brasileirão

O São Paulo venceu do Flamengo por 2 a 1 na noite da última quarta-feira, 28, pela primeira rodada do Brasileirão. A partida foi disputada no MorumBis, na capital paulista.

Veja como foi a partida:

O rubro-negro abriu o placar no segundo tempo. Aos nove minutos, Alex Sandro cruzou para Pedro, que ajeitou de peito para Plata. O atacante finalizou na pequena área, sem chances para o goleiro Rafael.

A reação tricolor veio rapidamente. Aos 15 minutos, Luciano empatou ao vencer disputa aérea contra Léo Pereira. Foi o oitavo gol do atacante em jogos do São Paulo contra o Flamengo.

A virada foi confirmada aos 25 minutos. Após cruzamento de Marcos Antônio, Pulgar falhou na interceptação e a bola sobrou para Danielzinho, que marcou livre dentro da área.

Com a vantagem no placar, o São Paulo recuou e administrou o resultado até o apito final. Nos acréscimos, Plata e Arrascaeta tiveram chances de empate, mas não converteram.

Após o fim do jogo, houve reclamação do lado rubro-negro. Jorginho recebeu cartão vermelho.

O confronto teve público de 27.203 torcedores e renda de R$ 1.543.721. O São Paulo somou os primeiros três pontos no Brasileirão, enquanto o Flamengo iniciou a competição sem pontuar.