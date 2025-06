Brasil x Paraguai: veja possível escalação dos times

O Brasil entra em campo nesta terça-feira, 10, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Paraguai em São Paulo, em jogo decisivo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção busca carimbar sua vaga no próximo Mundial com uma vitória sobre os paraguaios.

A equipe brasileira ocupa a quarta posição com 22 pontos, enquanto o Paraguai, com 24, está em terceiro. Para garantir a classificação direta, o Brasil precisa vencer e torcer por uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela ou por um triunfo da Argentina contra a Colômbia.

O técnico Carlo Ancelotti realizou mudanças no time titular, com Gabriel Martinelli, Raphinha e Matheus Cunha ganhando espaço. O Brasil, que já tem boas lembranças da Neo Química Arena, onde conquistou vagas nas últimas Copas, espera um grande apoio de sua torcida, com mais de 40 mil pessoas no estádio.

Possível escalação dos times

Brasil (técnico: Carlo Ancelotti):

Provável escalação: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Jr.

Paraguai (técnico: Gustavo Alfaro):

Provável escalação: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Mathías Villasanti e Miguel Almirón; Julio Enciso e Tonny Sanabria.

Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

A partida entre Brasil e Paraguai terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Sportv, às 21h45.

Como assistir online o jogo Brasil x Paraguai?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay ou Sportv.