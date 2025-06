Brasil x Paraguai: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira, 10 de junho, para enfrentar o Paraguai, em um confronto válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

A partida, marcada para as 21h45, será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá a transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay e Sportv.

Este será o primeiro jogo de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira em solo nacional. Após o empate sem gols contra o Equador, na última quinta-feira, 5, em Guayaquil, o técnico italiano agora terá a chance de estrear com vitória diante da torcida brasileira. O Brasil, atualmente na 4ª posição das Eliminatórias, com 22 pontos, busca os três pontos para se aproximar da vaga para a Copa do Mundo de 2026.

O Paraguai, por sua vez, ocupa a 3ª colocação, com 24 pontos, e também tem o objetivo de garantir a classificação. Uma vitória brasileira, combinada com um tropeço da Venezuela contra o Uruguai, pode garantir a Seleção Brasileira na próxima Copa.

Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

A partida entre Brasil e Paraguai terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Sportv, às 21h45.

Como assistir online o jogo Brasil x Paraguai?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay ou Sportv.

Prováveis escalações

Brasil

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson (Estêvão); Raphinha, Richarlison (Matheus Cunha) e Vinicius Júnior; (Técnico: Carlo Ancelotti)

Paraguai

Gatito Fernández; José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas e Miguel Almirón; A. Sanabria e Julio Enciso; (Técnico: Gustavo Alfaro)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.