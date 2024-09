Brasil vence Marrocos e avança à semifinal da Copa do Mundo de Futsal

O Brasil avançou à semifinal da Copa do Mundo de Futsal ao vencer o Marrocos por 3 a 1, neste domingo, em Bucara, Uzbequistão. A seleção aguarda o vencedor do confronto entre Ucrânia e Venezuela para decidir uma vaga na decisão.

Com três faltas logo no início do jogo, o time brasileiro ficou "pendurado", já que só poderia cometer mais duas infrações — tiro livre sem barreira na sexta. Porém, a situação não chegou perto de virar problema para a vitória brasileira.

No primeiro escanteio do time brasileiro na partida, Marcel, artilheiro do torneio (10), aproveitou uma jogada ensaiada para balançar as redes com um chute que desviou na defesa marroquina. Depois de abrir o placar, o Brasil neutralizou as ações do adversário e conseguir marcar o segundo gol após um belo giro e finalização de Leandro Lino nos minutos finais do primeiro tempo.

Na segunda etapa, ambas equipes tiveram chances claras de gol. Marcel perdeu um gol à frente do goleiro, enquanto Marrocos parou mais de uma vez no goleiro Willian Dorn. Em meio a um jogo truncado, Dyego chutou no ângulo e fez um golaço, o que afundou as esperanças de Marrocos, que chegou a diminuir a diferença no placar.

Quem não entrou em quadra foi Pito, melhor jogador do mundo, que ficou no banco de reservas depois de ter uma ruptura parcial nas fibras musculares. Segundo a CBF, ele segue em tratamento com fisioterapeutas.

100 de aproveitamento

O Brasil chega à semifinal da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento (cinco vitórias em cinco jogos). A equipe treinada por Marquinhos Xavier sofreu apenas três gols na competição, ao mesmo tempo que marcou 35 vezes.

Pentacampeão mundial (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012), a seleção brasileira pode aumentar a diferença como vencedor da história ao levantar a sexta taça.

