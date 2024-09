São Paulo vence Corinthians por 3 a 1 e sobe para o G4 do Brasileirão

A Arena BRB (estádio Mané Garrincha) recebeu neste domingo, 29, um clássico do futebol paulista: São Paulo e Corinthians se enfrentaram na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro (Brasileirão), em uma partida que terminou com vitória para o São Paulo, por 3 a 1.

O estádio de Brasília estava quase vazio: cerca de 25 mil torcedores encheram parte da arquibancada, em um espaço que consegue abrigar mais de 72 mil pessoas.

Os gols do São Paulo foram marcados por Lucas, Arboleda e André Silva. Com a vitória, a equipe sobe 3 pontos e alcança a quarta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, mas pode não manter o posto, a depender do resultado do jogo do Flamengo na noite deste domingo, 29.

Como foi o jogo São Paulo x Corinthians?

Nos primeiros minutos do primeiro tempo, a posse de bola ficou a maior parte do tempo com o Tricolor Paulista, que também teve a maioria dos lances a gol da partida, protagonizados sobretudo por Calleri, Lucas e Wellington Rato. O clube manteve uma postura ofensiva no campo de ataque, mas perdeu oportunidades por passes errados na defesa e no meio de campo.

O Corinthians, diante dos erros de passe do time adversário, aproveitou os momentos de posse de bola para um avanço rápido para o campo do São Paulo. No entanto, quase toda vez que os atacantes chegavam mais próximos à área de gol, sobretudo Yuri Alberto, eram desarmados por Wellington e Arboleda. O artilheiro do Timão protagonizou os maiores ataques da equipe alvinegra no primeiro tempo.

A partida foi marcada por várias faltas de ambos os clubes e duas expulsões para o Corinthians. O capitão alvinegro, Fagner, ao final do primeiro tempo, cometeu uma falta grave contra Calleri dentro da área de gol, que acabou em pênalti. O juiz pediu VAR, marcou o cartão para Fagner — que acabou sendo expulso da partida — e o São Paulo marcou o primeiro gol, feito por Lucas.

O segundo tempo começou com uma ofensiva mais robusta por parte da equipe do Corinthians. Aos 15 minutos do segundo tempo, Ramalho (Corinthians) cometeu uma falta em Luciano (São Paulo), na qual cotovelou o rosto do adversário, e acabou levando o segundo cartão amarelo no jogo, o que o tornou expulso da partida. Com isso, o Corinthians jogou com dois jogadores a menos.

Em mais um escanteio para o São Paulo, aos 28 minutos do segundo tempo, Welligton Rato cobrou um bom escanteio, que foi certinho para Arboleda. De cabeça, o jogador marcou o segundo gol do São Paulo na partida.

Pouco depois do gol do Tricolor, o Timão resolveu reagir. Em um ataque expressivo, a equipe alvinegra recuperou o tempo perdido e se mostrou guerreira até o último minuto: Yuri Almeida avançou próximo da área e, em uma oportunidade de abertura na defesa são-paulina, marcou o primeiro gol do Corinthians na partida.

O final do jogo foi eletrizante. O Corinthians no desespero para virar o jogo, o São Paulo sedento por mais um gol contra seu principal adversário. No fim, o Tricolor mostrou que não sairia perdendo por pouco: André Silva encontrou um encaixe na esquerda e marcou o terceiro gol do São Paulo, que garantiu a vitória.

Fim de jogo, com placar de 3 a 1 para o São Paulo.