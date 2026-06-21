Esporte

Fase de grupos copa 2026

Rebeca Andrade é campeã do salto no Pan-Americano do Rio

Ginasta disputou apenas a modalidade após período sabático de quase dois anos longe das competições

Rebeca Andrade conquista o ouro no salto no Pan-Americano do Rio (Reprodução/Redes Sociais)

Rebeca Andrade conquista o ouro no salto no Pan-Americano do Rio (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de junho de 2026 às 13h38.

Rebeca Andrade marcou sua volta às competições internacionais com chave de ouro! A maior medalhista olímpica do Brasil venceu a final do salto no encerramento do Pan-Americano de Ginástica Artística 2026, na manhã deste domingo, 21, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

A conquista repete o resultado positivo da última quarta-feira, quando a ginasta ajudou o Brasil a conquistar a prata na disputa por equipes.

No salto, único aparelho em que competiu neste Pan-Americano, Rebeca havia liderado a classificação, com média de 14.549.

Título no encerramento

Última a se apresentar entre as oito finalistas, Rebeca empolgou o público que lotou a arena. Na primeira tentativa, marcou 14.433 com o salto Yurchenko com dupla pirueta; na segunda, fez 13.700 com o Lopez, que teve aterrissagem fora da linha. A média final de 14.266 foi suficiente para confirmar o ouro.

A prata ficou com a canadense Lia Monica Fontaine, com 14.249, enquanto o bronze foi para a norte-americana Claire Pease, com 13.916.

Retorno após quase dois anos

A competição marcou a primeira participação de Rebeca em quase dois anos, após período sabático que a afastou das quadras. Em razão disso, a ginasta optou por disputar apenas o salto neste Pan-Americano, processo que descreveu como um recomeço do zero rumo ao alto rendimento.

"Eu queria o ouro e acho que esse era o meu foco principal: passar bem pela competição, porque eu estava muito tempo sem competir. Conseguir de novo controlar minha mente, meu corpo com o nervosismo, o frio na barriga, porque fazia um tempão que eu não sentia isso. Acho que o resultado foi consequência", afirmou a ginasta na zona mista.

As notas obtidas por Rebeca na fase classificatória, na última quarta-feira, 17, também garantiram à Seleção Feminina Brasileira a vaga no Mundial de Ginástica Artística, em outubro, na cidade de Roterdã, nos Países Baixos.

Segundo pódio do Brasil no dia

A conquista de Rebeca foi a segunda medalha do Brasil na manhã deste domingo. Minutos antes, Vitaliy Guimarães — americano com cidadania brasileira e integrante da Seleção nacional — havia garantido o bronze no solo masculino.

As finais por aparelho, disputadas pelos oito melhores atletas em cada categoria, seguem ao longo deste domingo na Arena Carioca, totalizando dez decisões no Pan-Americano.

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