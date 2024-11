Rafael Nadal se aposenta do tênis após eliminação da Espanha na Copa Davis

O jogador de tênis Rafael Nadal, de 38 anos, anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira (19) após perder para o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0 (duplo 6/4), pela Copa Davis. O anúncio da aposentadoria do tenista ganhou espaço em jornais e nas redes sociais de atletas do mundo todo.

Roger Federer, por exemplo, publicou uma carta destinada a Nadal antes mesmo de a aposentadoria do atleta ser anunciada. Em publicação em seu perfil no Instagram, Federer afirmou que Nadal o fez "trabalhar mais do que jamais pensei que poderia, apenas para me manter forte".

"Você fez eu repensar meu jogo - chegando ao ponto de alterar o tamanho da cabeça da minha raquete, na esperança de obter alguma vantagem", disse ele.

No perfil oficial do torneio de tênis ATP World Tour no X (antigo Twitter), uma postagem diz: "Por nos ensinar a não desistir, por inspirar gerações, por seu amor pelo jogo, obrigado Rafa".

Confira as reações à aposentadoria de Nadal: