Paraguai x Argentina: onde assistir e horário pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A Argentina visita o Paraguai nesta terça-feira, 14 de novembro, às 20h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O confronto será realizado fora de casa e terá transmissão ao vivo pelo Sportv.

A Argentina lidera a tabela das Eliminatórias, ocupando a 1ª posição com 22 pontos em 10 jogos (7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas) e um saldo de 14 gols. A seleção argentina quer manter a liderança e se consolidar na corrida pela vaga no Mundial. Já o Paraguai, atualmente na 6ª posição com 13 pontos, busca aproveitar o fator casa para se aproximar das primeiras colocações.

Onde assistir ao vivo o jogo Paraguai x Argentina hoje pelas Eliminatórias?

O jogo desta terça-feira, às 20h30, entre Paraguai e Argentina terá transmissão ao vivo no Sportv.

Como assistir online o jogo Paraguai x Argentina hoje?

A partida estará disponível para transmissão online no Globoplay para assinantes do Sportv.

Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.