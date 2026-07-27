Fabricante de chips dispara 466% no IPO e vira a empresa mais valiosa da China

CXMT: ações dispararam 466% na estreia da fabricante de chips em Xangai (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Invest
Publicado em 27 de julho de 2026 às 07h42.
As ações da fabricante chinesa de chips de memória ChangXin Memory Technologies (CXMT) estrearam com forte valorização nesta segunda-feira, 27, na bolsa de Xangai. Os papéis saltaram 466% em relação ao preço da oferta pública inicial (IPO), encerrando o dia cotados a 49 yuans.
A forte alta levou a companhia a um valor de mercado de cerca de 3,3 trilhões de yuans, isto é, US$ 489 bilhões, e a tornou a empresa mais valiosa listada na China continental.
A estreia coroou a maior oferta pública da Ásia em 2026. A empresa levantou 57,92 bilhões de yuans (US$ 8,6 bilhões) ao precificar a ação em 8,66 yuans, em uma operação que também se tornou a maior já realizada por uma fabricante de semicondutores no mercado chinês.
Para o CEO da gestora Yiyi Capital, Theodore Shou, "um desempenho de 470% no primeiro dia não é algo tão raro. O que chama bastante a atenção neste caso específico é uma empresa desse porte apresentar um desempenho tão bom."
"Não tenho dúvidas de que a empresa crescerá até se tornar uma líder global. Talvez seja apenas uma questão de tempo para que ela deixe de ser apenas uma desafiante e se torne uma campeã global neste setor específico", disse à CNBC.
A disparada ocorre em meio ao crescente interesse do mercado por empresas ligadas à inteligência artificial (IA) e aos semicondutores. A CXMT produz chips de memória "DRAM", usados em dispositivos como smartphones, computadores e servidores.
De acordo com o prospecto da oferta, a empresa detinha 7,67% do mercado global de DRAM no quarto trimestre de 2025. O setor continua dominado pelas sul-coreanas Samsung e SK Hynix e pela americana Micron Technology.
O interesse dos investidores também foi reforçado por relatos recentes de que a Apple começou a testar chips DRAM da fabricante chinesa para aparelhos vendidos no mercado local, um movimento que pode ampliar a presença da companhia entre grandes clientes.
Os resultados financeiros também ajudam a explicar o otimismo. No primeiro trimestre de 2026, a CXMT registrou lucro operacional de 35,43 bilhões de yuans, revertendo o prejuízo operacional de 2,83 bilhões de yuans em igual período do ano passado.
O avanço da demanda por computação e a expansão de sua capacidade produtiva ajudaram a explicar os números.
A abertura de capital representa mais um passo da estratégia chinesa para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros de semicondutores, em um momento em que a IA se tornou prioridade nacional, segundo os especialistas ouvidos pela CNBC.
A Morningstar avaliou que a CXMT tende a ser uma das principais beneficiárias desse movimento, à medida que empresas chinesas de tecnologia ampliam investimentos em IA e Pequim intensifica os esforços para fortalecer a produção doméstica de chips.
Os recursos captados no IPO serão destinados, principalmente, à ampliação da produção de wafers de memória e a projetos de pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de elevar a competitividade tecnológica da empresa.
Analistas alertam, porém, que o atual ciclo favorável para fabricantes de memória pode perder força nos próximos anos. Shou vê que as margens elevadas observadas hoje refletem um desequilíbrio entre oferta e demanda que tende a se normalizar ao longo do ciclo da indústria.
Na avaliação do executivo, a CXMT reúne condições para se tornar uma competidora global relevante, mas a sustentabilidade da rentabilidade dependerá da evolução desse mercado.