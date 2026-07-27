Fabricante de chips dispara 466% no IPO e vira a empresa mais valiosa da China

As ações da fabricante chinesa de chips de memória ChangXin Memory Technologies (CXMT) estrearam com forte valorização nesta segunda-feira, 27, na bolsa de Xangai. Os papéis saltaram 466% em relação ao preço da oferta pública inicial (IPO), encerrando o dia cotados a 49 yuans.

A forte alta levou a companhia a um valor de mercado de cerca de 3,3 trilhões de yuans, isto é, US$ 489 bilhões, e a tornou a empresa mais valiosa listada na China continental.

A estreia coroou a maior oferta pública da Ásia em 2026. A empresa levantou 57,92 bilhões de yuans (US$ 8,6 bilhões) ao precificar a ação em 8,66 yuans, em uma operação que também se tornou a maior já realizada por uma fabricante de semicondutores no mercado chinês.

Para o CEO da gestora Yiyi Capital, Theodore Shou, "um desempenho de 470% no primeiro dia não é algo tão raro. O que chama bastante a atenção neste caso específico é uma empresa desse porte apresentar um desempenho tão bom."

"Não tenho dúvidas de que a empresa crescerá até se tornar uma líder global. Talvez seja apenas uma questão de tempo para que ela deixe de ser apenas uma desafiante e se torne uma campeã global neste setor específico", disse à CNBC.

Corrida por chips impulsiona ações

A disparada ocorre em meio ao crescente interesse do mercado por empresas ligadas à inteligência artificial (IA) e aos semicondutores. A CXMT produz chips de memória "DRAM", usados em dispositivos como smartphones, computadores e servidores.

De acordo com o prospecto da oferta, a empresa detinha 7,67% do mercado global de DRAM no quarto trimestre de 2025. O setor continua dominado pelas sul-coreanas Samsung e SK Hynix e pela americana Micron Technology.

O interesse dos investidores também foi reforçado por relatos recentes de que a Apple começou a testar chips DRAM da fabricante chinesa para aparelhos vendidos no mercado local, um movimento que pode ampliar a presença da companhia entre grandes clientes.

Os resultados financeiros também ajudam a explicar o otimismo. No primeiro trimestre de 2026, a CXMT registrou lucro operacional de 35,43 bilhões de yuans, revertendo o prejuízo operacional de 2,83 bilhões de yuans em igual período do ano passado.

O avanço da demanda por computação e a expansão de sua capacidade produtiva ajudaram a explicar os números.

Estratégia da China: aumentar mercado

A abertura de capital representa mais um passo da estratégia chinesa para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros de semicondutores, em um momento em que a IA se tornou prioridade nacional, segundo os especialistas ouvidos pela CNBC.

A Morningstar avaliou que a CXMT tende a ser uma das principais beneficiárias desse movimento, à medida que empresas chinesas de tecnologia ampliam investimentos em IA e Pequim intensifica os esforços para fortalecer a produção doméstica de chips.

Os recursos captados no IPO serão destinados, principalmente, à ampliação da produção de wafers de memória e a projetos de pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de elevar a competitividade tecnológica da empresa.

Mercado adverte para futuro

Analistas alertam, porém, que o atual ciclo favorável para fabricantes de memória pode perder força nos próximos anos. Shou vê que as margens elevadas observadas hoje refletem um desequilíbrio entre oferta e demanda que tende a se normalizar ao longo do ciclo da indústria.

Na avaliação do executivo, a CXMT reúne condições para se tornar uma competidora global relevante, mas a sustentabilidade da rentabilidade dependerá da evolução desse mercado.