Pesquisa Genial/Quaest: Paes tem 38%, Garotinho e Ruas, 10%, no 1º turno no Rio

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a corrida para o governo fluminense, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, o candidato pontua com 38% das intenções de voto.

Na sequência, há um empate numérico pela segunda posição entre o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e Douglas Ruas (PL), ambos com 10%. A margem de erro máxima estimada é de três pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, William Siri (PSOL) tem 2%. André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Wilson Witzel (DC) registram 1% cada um. Indecisos somam 19%, e brancos ou nulos chegam a 16%.

Em um segundo cenário, sem a presença de Garotinho, Paes registra 42% das intenções de voto. A segunda posição fica com Ruas, que aparece com 11%. Busnello e Witzel registram 2% cada um, e os demais candidatos mantêm o mesmo índice.

Ao todo, 55% dos entrevistados afirmam que ainda podem mudar de ideia sobre seu voto até o pleito. Outros 43% dizem que já definiram. Desde o levantamento de abril, o grau de decisão subiu quatro pontos.

Segundo turno aponta vantagem de Paes

Em simulações de confronto direto, a Quaest indica que Eduardo Paes venceria seus principais adversários com folga. Contra o candidato do Republicanos, Paes registra 48% ante 18% de Anthony Garotinho.

Nesta hipótese específica, os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não vão votar alcançam a marca de 23%, enquanto os indecisos representam 11%.

Em um eventual embate contra o nome do Partido Liberal, a distância se amplia numericamente. O candidato do PSD marca 52% contra 16% de Douglas Ruas. Brancos e nulos somam 20%, e 12% estão indecisos.

Rejeição e aprovação de governo

O levantamento estatístico também mensurou o potencial de voto e a rejeição das principais lideranças estaduais. Anthony Garotinho é rejeitado por 62% dos eleitores fluminenses, seguido por Wilson Witzel, com 52%, e Eduardo Paes, que marca 40%.

Douglas Ruas possui uma taxa de rejeição menor, de 17%, fator diretamente impulsionado pelo desconhecimento do eleitorado (70%).

A pesquisa mediu ainda a avaliação de mandato do último governador eleito, Cláudio Castro (PL). De acordo com os dados colhidos, 54% desaprovam a gestão estadual, enquanto 28% aprovam. Outros 18% não souberam avaliar ou não responderam.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores entre 21 a 25 de julho de 2026, por meio de coleta domiciliar. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07670/2026.