Brasil já perdeu de Camarões? Veja o histórico entre as seleções

O Brasil encara Camarões nesta sexta-feira, 2, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo 2022.

O jogo será o sétimo encontro entre a Seleção Brasileira e Camarões. Na história, foram seis partidas, com cinco vitórias do Brasil e uma da seleção africana. As equipes se encontraram em duas partidas de Copa do Mundo, em 1994 com vitória de 3 a 0 do Brasil, e em 2014 com goleada de 4 a 1 dos brasileiros. Na extinta Copa das Confederações, foram dois jogos e uma vitória para cada lado.

Vitória de Camarões contra o Brasil

A seleção de Camarões venceu a Seleção Brasileira na Copa das Confederações de 2003. O gol foi marcado pelo craque Samuel Eto´o, hoje presidente da confederação de futebol de Camarões.

Histórico entre Brasil e Camarões

20/11/2018 - Brasil 1 x 0 Camarões - Amistoso

23/06/2014 - Camarões 1 x 4 Brasil - Copa do Mundo

19/06/2003 - Brasil 0 x 1 Camarões - Copa das Confederações

31/05/2001 - Brasil 2 x 0 Camarões - Copa das Confederações

13/11/1996 - Brasil 2 x 0 Camarões - Amistoso

24/06/1994 - Brasil 3 x 0 Camarões - Copa do Mundo

Escalação do Brasil contra Camarões

Escalação do Brasil: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

