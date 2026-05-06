Independiente Rivadavia x Fluminense: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 6, pela Libertadores.

O duelo, em Mendoza, na Argentina, é válido pela 4ª rodada da fase de grupos. O Fluminense vem de duas derrotas consecutivas, ocupa a última posição do Grupo C, com 1 ponto, e precisa vencer para manter chances de classificação. Já o Independiente Rivadavia lidera com 100% de aproveitamento e pode garantir vaga nas oitavas de final.

Que horas assistir à Independiente Rivadavia x Fluminense

A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 6.

Onde assistir à Independiente Rivadavia x Fluminense

O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

Independiente Rivadavia

Bolcato; Bonifacio, Studer, Costa e Gómez; Villa, Florentín, Bottari e Fernández; Sartori e Alex Arce.

Técnico: Alfredo Berti.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Otávio (Alisson), Hércules e Savarino; Canobbio, Castillo e Serna (Soteldo).

Técnico: Luís Zubeldia.