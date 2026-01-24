Esporte

Manchester City x Wolverhampton: onde assistir e horário pela Premier League

Partida entre Manchester City x Wolverhampton é válida pela Premier League 2025/26

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Manchester City e Wolverhampton se enfrentam neste sábado, 24, às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 23ª rodada da Premier League 2025/26. A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.

O duelo marca um choque de realidades na liga inglesa, mas chega em um momento surpreendente para ambas as equipes. O City, atual vice-líder com 43 pontos, vive uma fase atípica: perdeu recentemente para o rival Manchester United, pela Premier League, e para o Bodo/Glimt, na Champions League. Com o Arsenal liderando a competição, o time de Pep Guardiola entra pressionado para vencer e manter-se na disputa pelo título.

A principal novidade pode ser a estreia do zagueiro Marc Guéhi, recém-contratado. Já o Wolverhampton, comandado por Rob Edwards, tenta surpreender mesmo fora de casa, apostando em sua consistência defensiva e no talento de Hwang Hee-Chan no ataque.

Prováveis escalações

  • Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
    Donnarumma; Matheus Nunes (ou Lewis), Khusanov, Max Alleyne (ou Marc Guéhi) e O'Reilly; Rodri; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Phil Foden e Doku; Erling Haaland.
  • Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
    José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno e Ladislav Krejci; Jackson Tchatchoua, João Gomes, André, Mateus Mané e Hugo Bueno; Jorgen Strand Larsen (ou Arokodare) e Hwang Hee-Chan.

Onde assistir ao vivo o jogo Manchester City x Wolverhampton hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 12h, entre Manchester City e Wolverhampton terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Manchester City x Wolverhampton hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 12h, entre Manchester City e Wolverhampton terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Manchester City hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol inglêsAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Villarreal x Real Madrid: onde assistir e horário pela La Liga

Palmeiras x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

Botafogo x Bangu: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Como o FFU, antiga Liga Forte União, promete se consolidar com os clubes brasileiros

Mais na Exame

EXAME Agro

Como a pesca criou um setor de 516 milhões de euros na maior ilha do mundo

Pop

'Bridgerton': o que sabemos sobre a 4ª temporada, que estreia nesta quinta

Carreira

Aos 33, ele trabalhava 100 horas por semana — hoje lidera um negócio de US$ 633 milhões

Negócios

Ela vendeu sua empresa por US$ 100 milhões — e repetiu o sucesso com outra marca