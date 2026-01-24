Manchester City x Wolverhampton: onde assistir e horário pela Premier League

Repórter
Manchester City e Wolverhampton se enfrentam neste sábado, 24, às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 23ª rodada da Premier League 2025/26. A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.
O duelo marca um choque de realidades na liga inglesa, mas chega em um momento surpreendente para ambas as equipes. O City, atual vice-líder com 43 pontos, vive uma fase atípica: perdeu recentemente para o rival Manchester United, pela Premier League, e para o Bodo/Glimt, na Champions League. Com o Arsenal liderando a competição, o time de Pep Guardiola entra pressionado para vencer e manter-se na disputa pelo título.
A principal novidade pode ser a estreia do zagueiro Marc Guéhi, recém-contratado. Já o Wolverhampton, comandado por Rob Edwards, tenta surpreender mesmo fora de casa, apostando em sua consistência defensiva e no talento de Hwang Hee-Chan no ataque.
