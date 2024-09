Bola de Ouro 2024: Vinicius Jr é indicado a melhor jogador do mundo; veja lista completa

Nesta quarta-feira, 4, o atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, foi indicado à Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador da temporada, entregue pela revista francesa France Football. Esta é a terceira indicação do brasileiro.

Neste ano, o prestigiado prêmio é organizado em parceria com a Uefa pela primeira vez.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Serão concedidos ao todo 10 prêmios, com destaque para as categorias mais importantes: a Bola de Ouro para o melhor jogador masculino e feminino. No ano passado, Lionel Messi conquistou o troféu pela oitava vez, enquanto Aitana Bonmatí foi premiada no feminino.

Ainda sem data confirmada para 2024, a Fifa também distribuirá prêmios no The Best, que é um evento distinto da Bola de Ouro. Entre as novidades da edição deste ano da Bola de Ouro, estão as novas categorias de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica(o) no futebol feminino.

Veja a lista dos indicados à Bola de Ouro

Jude Bellingham – Real Madrid

Rubén Dias – Manchester City

Phil Foden – Manchester City

Federico Valverde – Real Madrid

Emiliano Martínez – Aston Villa

Erling Haaland – Manchester City

Nico Williams – Athletic Bilbao

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Artem Dovbyk – Dnipro-1/Girona/Roma

Toni Kroos – Real Madrid (aposentado)

Vinicius Jr. – Real Madrid

Dani Olmo – RB Leipzig/Barcelona

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Martin Ödegaard – Arsenal

Mats Hummels – Borussia Dortmund

Rodri – Manchester City

Harry Kane – Bayern de Munique

Declan Rice – Arsenal

Vitinha – PSG

Cole Palmer – Chelsea

Dani Carvajal – Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Bukayo Saka – Arsenal

Hakan Çalhanoğlu – Inter de Milão

William Saliba – Arsenal

Kylian Mbappé – PSG/Real Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milão

Ademola Lookman – Atalanta

Toni Rüdiger – Real Madrid

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen