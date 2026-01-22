Jogos de hoje, quinta-feira, 22 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A agenda do futebol desta quinta-feira, 22, está recheada com partidas em diversos campeonatos estaduais e internacionais. O destaque vai para o clássico entre Santos x Corinthians pelo Paulistão, além dos confrontos entre Juventude x Caxias no Gauchão e Nova Iguaçu x Fluminense no Carioca. Pela Europa League, jogos como Fenerbahçe x Aston Villa e Roma x Stuttgart prometem movimentar a tarde.

A programação do dia também inclui jogos do Campeonato Saudita, Catarinense, Mineiro e Pernambucano, além da semifinal da Copinha entre São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Egípcio

12h - Wadi Degla x Ghazl Al Mahalla - Link Sport Club Podcast

15h - Ismaily x Al Mokawloon - Link Sport Club Podcast

Amistoso

13h - Al Gharafa x Sharjah - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

14h30 - Al Qadsiah x Al Ittihad - Canal GOAT e Sportv

14h30 - Al Hilal x Al Fayha - Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Europa League (amistosos de pré-temporada)

14h45 - Fenerbahçe x Aston Villa - CazéTV

14h45 - PAOK x Betis - CazéTV

17h - Roma x Stuttgart - CazéTV

17h - Braga x Nottingham Forest - CazéTV

Campeonato Inglês - Terceira Divisão

17h - Lincoln City x Burton Albion - Disney+

Campeonato Carioca

17h - Madureira x Sampaio Corrêa-RJ - Premiere

19h - Boavista x Portuguesa-RJ - Premiere

21h30 - Nova Iguaçu x Fluminense - Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro

18h30 - Cruzeiro x Democrata GV - ge TV e Premiere

Campeonato Gaúcho

19h - Juventude x Caxias - Sportv e Premiere

Campeonato Catarinense

19h - Marcílio Dias x Barra - SportyNet+

20h15 - Concórdia x Figueirense - SportyNet (TV e YouTube)

21h30 - Camboriú x Criciúma - N Sports

Campeonato Paulista

19h30 - Santos x Corinthians - Record, CazéTV e HBO Max

- Record, CazéTV e HBO Max 20h - Botafogo-SP x Primavera - HBO Max

21h30 - Velo Clube x Guarani - HBO Max

Campeonato Paraibano

19h30 - Campinense x Nacional de Patos - Canal GOAT

Campeonato Pernambucano

20h - Jaguar x Náutico - Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Campeonato Cearense

20h30 - Horizonte x Fortaleza - Canal GOAT, TVC e Jogada/Diário do Nordeste

Série Rio de La Plata

21h - Universidad Concepción x Montevideo Wanderers - Disney+

Copinha (semifinal)

21h30 - São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20 - CazéTV

Campeonato Argentino

22h15 - Central Córdoba x Gimnasia de Mendoza - Disney+

Onde assistir ao vivo o clássico Santos x Corinthians hoje pelo Paulistão?

O jogo Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max, às 19h30.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje?

O jogo Nova Iguaçu x Fluminense será às 21h30, com transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Onde assistir Juventude x Caxias hoje pelo Gauchão?

O clássico Juventude x Caxias será transmitido ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.

Como assistir aos jogos da Europa League hoje?

Os jogos Fenerbahçe x Aston Villa, PAOK x Betis, Roma x Stuttgart e Braga x Nottingham Forest terão transmissão ao vivo no CazéTV a partir das 14h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 22.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 22.

Record

19h30 - Santos x Corinthians - Campeonato Paulista

Band

14h30 - Al Hilal x Al Fayha - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

14h30 - Al Qadsiah x Al Ittihad - Campeonato Saudita

19h - Juventude x Caxias - Campeonato Gaúcho

21h30 - Nova Iguaçu x Fluminense - Campeonato Carioca

ESPN

13h - Al Gharafa x Sharjah - Amistoso

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

14h45 - Fenerbahçe x Aston Villa - Europa League

14h45 - PAOK x Betis - Europa League

17h - Roma x Stuttgart - Europa League

17h - Braga x Nottingham Forest - Europa League

19h30 - Santos x Corinthians - Campeonato Paulista

21h30 - São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20 - Copinha

HBO Max

19h30 - Santos x Corinthians - Campeonato Paulista

20h - Botafogo-SP x Primavera - Campeonato Paulista

21h30 - Velo Clube x Guarani - Campeonato Paulista

Globoplay

18h30 - Cruzeiro x Democrata GV - Campeonato Mineiro

21h30 - Nova Iguaçu x Fluminense - Campeonato Carioca

Disney+

13h - Al Gharafa x Sharjah - Amistoso

17h - Lincoln City x Burton Albion - Campeonato Inglês

21h - Universidad Concepción x Montevideo Wanderers - Série Rio de La Plata

22h15 - Central Córdoba x Gimnasia de Mendoza - Campeonato Argentino

Canal GOAT (YouTube)

14h30 - Al Qadsiah x Al Ittihad - Campeonato Saudita

14h30 - Al Hilal x Al Fayha - Campeonato Saudita

19h30 - Campinense x Nacional de Patos - Campeonato Paraibano

20h - Jaguar x Náutico - Campeonato Pernambucano

20h30 - Horizonte x Fortaleza - Campeonato Cearense

