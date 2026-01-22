Jogos de hoje, quinta-feira, 22 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A agenda do futebol desta quinta-feira, 22, está recheada com partidas em diversos campeonatos estaduais e internacionais. O destaque vai para o clássico entre Santos x Corinthians pelo Paulistão, além dos confrontos entre Juventude x Caxias no Gauchão e Nova Iguaçu x Fluminense no Carioca. Pela Europa League, jogos como Fenerbahçe x Aston Villa e Roma x Stuttgart prometem movimentar a tarde.
A programação do dia também inclui jogos do Campeonato Saudita, Catarinense, Mineiro e Pernambucano, além da semifinal da Copinha entre São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Egípcio
- 12h - Wadi Degla x Ghazl Al Mahalla - Link Sport Club Podcast
- 15h - Ismaily x Al Mokawloon - Link Sport Club Podcast
Amistoso
- 13h - Al Gharafa x Sharjah - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
- 14h30 - Al Qadsiah x Al Ittihad - Canal GOAT e Sportv
- 14h30 - Al Hilal x Al Fayha - Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Europa League (amistosos de pré-temporada)
- 14h45 - Fenerbahçe x Aston Villa - CazéTV
- 14h45 - PAOK x Betis - CazéTV
- 17h - Roma x Stuttgart - CazéTV
- 17h - Braga x Nottingham Forest - CazéTV
Campeonato Inglês - Terceira Divisão
- 17h - Lincoln City x Burton Albion - Disney+
Campeonato Carioca
- 17h - Madureira x Sampaio Corrêa-RJ - Premiere
- 19h - Boavista x Portuguesa-RJ - Premiere
- 21h30 - Nova Iguaçu x Fluminense - Sportv e Premiere
Campeonato Mineiro
- 18h30 - Cruzeiro x Democrata GV - ge TV e Premiere
Campeonato Gaúcho
- 19h - Juventude x Caxias - Sportv e Premiere
Campeonato Catarinense
- 19h - Marcílio Dias x Barra - SportyNet+
- 20h15 - Concórdia x Figueirense - SportyNet (TV e YouTube)
- 21h30 - Camboriú x Criciúma - N Sports
Campeonato Paulista
- 19h30 - Santos x Corinthians - Record, CazéTV e HBO Max
- 20h - Botafogo-SP x Primavera - HBO Max
- 21h30 - Velo Clube x Guarani - HBO Max
Campeonato Paraibano
- 19h30 - Campinense x Nacional de Patos - Canal GOAT
Campeonato Pernambucano
- 20h - Jaguar x Náutico - Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Campeonato Cearense
- 20h30 - Horizonte x Fortaleza - Canal GOAT, TVC e Jogada/Diário do Nordeste
Série Rio de La Plata
- 21h - Universidad Concepción x Montevideo Wanderers - Disney+
Copinha (semifinal)
- 21h30 - São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20 - CazéTV
Campeonato Argentino
- 22h15 - Central Córdoba x Gimnasia de Mendoza - Disney+
Onde assistir ao vivo o clássico Santos x Corinthians hoje pelo Paulistão?
O jogo Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max, às 19h30.
Que horas é o jogo do Fluminense hoje?
O jogo Nova Iguaçu x Fluminense será às 21h30, com transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Onde assistir Juventude x Caxias hoje pelo Gauchão?
O clássico Juventude x Caxias será transmitido ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.
Como assistir aos jogos da Europa League hoje?
Os jogos Fenerbahçe x Aston Villa, PAOK x Betis, Roma x Stuttgart e Braga x Nottingham Forest terão transmissão ao vivo no CazéTV a partir das 14h45.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 22.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 22.
Record
- 19h30 - Santos x Corinthians - Campeonato Paulista
Band
- 14h30 - Al Hilal x Al Fayha - Campeonato Saudita
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 14h30 - Al Qadsiah x Al Ittihad - Campeonato Saudita
- 19h - Juventude x Caxias - Campeonato Gaúcho
- 21h30 - Nova Iguaçu x Fluminense - Campeonato Carioca
ESPN
- 13h - Al Gharafa x Sharjah - Amistoso
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
CazéTV
- 14h45 - Fenerbahçe x Aston Villa - Europa League
- 14h45 - PAOK x Betis - Europa League
- 17h - Roma x Stuttgart - Europa League
- 17h - Braga x Nottingham Forest - Europa League
- 19h30 - Santos x Corinthians - Campeonato Paulista
- 21h30 - São Paulo sub-20 x Ibrachina sub-20 - Copinha
HBO Max
- 19h30 - Santos x Corinthians - Campeonato Paulista
- 20h - Botafogo-SP x Primavera - Campeonato Paulista
- 21h30 - Velo Clube x Guarani - Campeonato Paulista
Globoplay
- 18h30 - Cruzeiro x Democrata GV - Campeonato Mineiro
- 21h30 - Nova Iguaçu x Fluminense - Campeonato Carioca
Disney+
- 13h - Al Gharafa x Sharjah - Amistoso
- 17h - Lincoln City x Burton Albion - Campeonato Inglês
- 21h - Universidad Concepción x Montevideo Wanderers - Série Rio de La Plata
- 22h15 - Central Córdoba x Gimnasia de Mendoza - Campeonato Argentino
Canal GOAT (YouTube)
- 14h30 - Al Qadsiah x Al Ittihad - Campeonato Saudita
- 14h30 - Al Hilal x Al Fayha - Campeonato Saudita
- 19h30 - Campinense x Nacional de Patos - Campeonato Paraibano
- 20h - Jaguar x Náutico - Campeonato Pernambucano
- 20h30 - Horizonte x Fortaleza - Campeonato Cearense
Outros
- 19h - Marcílio Dias x Barra - SportyNet+
- 20h15 - Concórdia x Figueirense - SportyNet (TV e YouTube)
- 21h30 - Camboriú x Criciúma - N Sports
- 12h - Wadi Degla x Ghazl Al Mahalla - Link Sport Club Podcast
- 15h - Ismaily x Al Mokawloon - Link Sport Club Podcast