Bola de Ouro 2024: veja a lista completa de indicados para o prêmio

Nesta quarta-feira, 4, a revista France Football divulga os 30 homens e 30 mulheres indicados para disputar a Bola de Ouro 2024. Neste ano, o prestigiado prêmio é organizado em parceria com a Uefa pela primeira vez. A lista de indicados será anunciada a partir das 13h20 (horário de Brasília).

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Serão concedidos ao todo 10 prêmios, com destaque para as categorias mais importantes: a Bola de Ouro para o melhor jogador masculino e feminino. No ano passado, Lionel Messi conquistou o troféu pela oitava vez, enquanto Aitana Bonmatí foi premiada no feminino.

Ainda sem data confirmada para 2024, a Fifa também distribuirá prêmios no The Best, que é um evento distinto da Bola de Ouro. Entre as novidades da edição deste ano da Bola de Ouro, estão as novas categorias de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica(o) no futebol feminino.

Veja a lista completa de indicados

Troféu Kopa

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Karim Konaté (RB Salzburg)

Arda Güler (Real Madrid)

Kobie Mainoo (Manchester United)

João Neves (Benfica e PSG)

Mathys Tel (Bayern de Munique)

Savinho (Girona e Manchester City)

Lamine Yamal (Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Troféu Yashin

Diogo Costa (Porto)

Gianluigi Donnaruma (PSG)

Andriy Lunin (Real Madrid)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Giorgi Mamardashvili (Valencia)

Mike Maignan (Milan)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Yann Sommer (Inter de Milão)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Técnico do Ano (masculino)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Luis de la Fuente (Espanha)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Clube do Ano (masculino)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Girona (Espanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

*Reportagem em atualização.

Favoritos ao prêmio

Vinicius Junior estava entre os favoritos para ganhar a Bola de Ouro em 2024. Na temporada 2023/24, o atacante brilhou no Real Madrid, ajudando a equipe a conquistar a Champions League e sendo eleito o melhor jogador da competição. O jogador também foi peça-chave nos títulos da La Liga e da Supercopa da Espanha, marcando três gols na final contra o Barcelona.

O brasileiro registrou 24 gols e nove assistências pelo clube espanhol na última temporada. Pela Seleção Brasileira, ele contribuiu com dois gols e duas assistências em 10 partidas, mas a equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa América. Em 2022, ele ocupou a oitava posição na corrida pela Bola de Ouro, e na última edição, foi o sexto colocado, sendo o único brasileiro entre os 30 indicados.

Vini Jr. enfrentou uma forte concorrência pelo prêmio. Um dos principais rivais é Rodri, que foi campeão da Premier League com o Manchester City e venceu a Eurocopa pela Espanha. Outros concorrentes são seus próprios colegas de time: o meia inglês Jude Bellingham, vice-campeão da Euro com sua seleção, e o atacante francês Kylian Mbappé, semifinalista da Champions League com o PSG e campeão francês na temporada passada.

A Bola de Ouro avalia o desempenho dos jogadores com base na temporada europeia, que vai do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte. A escolha dos vencedores é feita por jornalistas de 100 países melhor posicionados no ranking da Fifa, que elaboram um Top-5, atribuindo pontuações de acordo com as posições. O jogador com a maior pontuação ganha o troféu.

Até 1994, o prêmio era restrito a jogadores europeus, mas a partir daquele ano, passou a ser aberto a qualquer jogador que atuasse em clubes do continente. Desde 2006, não há mais restrições geográficas, e qualquer atleta do mundo pode ser premiado. A categoria feminina foi introduzida em 2018.

Veja todos os prêmios que serão entregues

Bola de Ouro (masculino), para o melhor jogador da temporada

Bola de Ouro (feminino), para a melhor jogadora da temporada

Clube do Ano (masculino), para o melhor time da temporada

Clube do Ano (feminino), para a melhor equipe da temporada

Troféu Kopa, para o melhor jovem da temporada

Troféu Yashin, para o melhor goleiro da temporada

Troféu Gerd Müller, para o artilheiro da temporada

Prêmio Sócrates, para iniciativas em projetos sociais

Técnico do Ano (masculino), para o melhor treinador da temporada

Técnico do Ano (feminino), para o(a) melhor treinador(a) da temporada