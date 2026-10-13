Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Boca Juniors e Vasco entram em campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na tradicional Bombonera, em Buenos Aires, pelo confronto de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

O Cruz-Maltino tenta sair da Argentina com um resultado positivo para decidir a vaga na final em situação favorável diante de sua torcida no Rio de Janeiro.

Onde assistir Boca Juniors x Vasco ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida pela transmissão do SBT, na TV aberta, e também pelo Paramount+, via streaming.

Como chega o Vasco

O Vasco chega embalado pela campanha continental e com foco total na disputa da Sul-Americana. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe empatou sem gols com o Remo e utilizou uma formação alternativa, preservando alguns titulares para o compromisso decisivo desta terça-feira.

O técnico Pedro Emanuel terá problemas para montar o time. Facundo Colidio está fora por não estar inscrito na competição, enquanto Cuesta, Spinelli e Barros seguem entregues ao departamento médico. Mateus Carvalho continua em processo de transição física.

No setor ofensivo, a principal dúvida está entre Adson e Nuno Moreira, que disputam uma vaga entre os onze iniciais.

Como chega o Boca Juniors

Do outro lado, o Boca Juniors vem de empate por 2 a 2 diante do Instituto de Córdoba pelo Campeonato Argentino. Os argentinos alcançaram a semifinal após eliminarem O'Higgins, Recoleta e São Paulo nas fases anteriores do torneio.

A equipe comandada por Rodolfo Arruabarrena também terá baixas importantes. O volante Leandro Paredes está lesionado e não reúne condições de jogo. Além dele, Marchesín, Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Bareiro e Alan Velasco permanecem fora por problemas físicos.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Delgado e Palacios (Alarcón); Villa, Merentiel e Leonel Flores.

Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson (Nuno Moreira), Bruno Duarte e Andrés Gómez.

Técnico: Pedro Emanuel.

Ficha técnica

Jogo: Boca Juniors x Vasco

Competição: Copa Sul-Americana 2026 - Semifinal (ida)

Data: terça-feira, 13 de outubro de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: La Bombonera, Buenos Aires (Argentina)

Transmissão: SBT e Paramount+.