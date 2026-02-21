Boavista x Botafogo: horário e onde assistir à semifinal da Taça Rio

Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14h08.
Boavista e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela partida de ida da semifinal da Taça Rio 2026.
O jogo de volta, que define a vaga na final, será disputado no próximo dia 28, no estádio Nilton Santos. O Botafogo chega à Taça Rio após o quarto ano consecutivo fora das semifinais do Campeonato Carioca.
A equipe alvinegra divide atenções com a pré-Libertadores, cuja classificação será decidida na próxima quarta-feira, também no Nilton Santos. Por isso, o clube deve utilizar um time reserva no confronto deste sábado.
No histórico do duelo, as equipes já se enfrentaram 23 vezes: são 12 vitórias do Botafogo, seis empates e cinco vitórias do Boavista.
A partida começa às 21h (de Brasília), neste sábado.
O confronto terá transmissão do sportv e do Premiere. O ge acompanha a partida em tempo real.