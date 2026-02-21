Boavista x Botafogo: horário e onde assistir à semifinal da Taça Rio

Boavista e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela partida de ida da semifinal da Taça Rio 2026.

O jogo de volta, que define a vaga na final, será disputado no próximo dia 28, no estádio Nilton Santos. O Botafogo chega à Taça Rio após o quarto ano consecutivo fora das semifinais do Campeonato Carioca.

A equipe alvinegra divide atenções com a pré-Libertadores, cuja classificação será decidida na próxima quarta-feira, também no Nilton Santos. Por isso, o clube deve utilizar um time reserva no confronto deste sábado.

No histórico do duelo, as equipes já se enfrentaram 23 vezes: são 12 vitórias do Botafogo, seis empates e cinco vitórias do Boavista.

Que horas é o jogo Boavista x Botafogo?

A partida começa às 21h (de Brasília), neste sábado.

Onde assistir ao jogo Boavista x Botafogo?

O confronto terá transmissão do sportv e do Premiere. O ge acompanha a partida em tempo real.