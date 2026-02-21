Cruzeiro x Pouso Alegre: horário e onde assistir à semifinal do Mineiro

Pouso Alegre e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Manduzão, pelo jogo de ida de uma das semifinais do Campeonato Mineiro.

As semifinais são disputadas em partidas de ida e volta. O Cruzeiro, dono da melhor campanha na fase de classificação, fará o confronto decisivo em casa.

O jogo de volta será no dia 28 de fevereiro. Em caso de empate no placar agregado, a vaga na final será definida nos pênaltis.

O Pouso Alegre disputa a primeira semifinal de Campeonato Mineiro em seus 112 anos de história.

O Cruzeiro chega embalado após vitória por 2 a 1 sobre a URT, no último sábado, em Patos de Minas. O resultado garantiu ao time do técnico Tite a primeira colocação do Grupo C na fase inicial do Estadual.

Que horas é o jogo Cruzeiro x Pouso Alegre?

A partida começa às 18h30 (de Brasília), neste sábado.

Onde assistir ao jogo Cruzeiro x Pouso Alegre?

O confronto terá transmissão pela SportyNet e pelo Premiere.