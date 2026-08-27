Uefa suspende ameaça de boicote a torneios da Fifa após retirada de projeto de investidores privados

A Uefa, entidade que reúne as federações de futebol da Europa, decidiu suspender nesta temporada a ameaça de retirar seleções europeias das competições organizadas pela Fifa. A medida ocorreu após a confirmação de que o projeto Fifa Forward Enterprise, iniciativa associada ao presidente da entidade mundial, Gianni Infantino, foi abandonado de forma definitiva.

A decisão foi tomada após uma reunião em Mônaco com representantes das federações-membro da Uefa, integrantes do Comitê Executivo da entidade e representantes europeus no Conselho da Fifa.

Segundo comunicado divulgado pela confederação europeia, a Fifa enviou garantias por escrito de que o projeto não será retomado "sob nenhuma outra forma, estrutura, denominação ou aparência". Com essas confirmações, a Uefa informou que aceitou suspender temporariamente a possibilidade de boicote às competições internacionais da Fifa na próxima temporada.

A ameaça de retirada havia sido anunciada em 30 de julho, após a divulgação do plano de criação de uma sociedade comercial com participação de investidores privados. A proposta previa a transferência de receitas da Copa do Mundo para essa estrutura empresarial.

A Uefa havia exigido garantias de que iniciativas semelhantes não seriam apresentadas novamente no futuro. A entidade europeia afirmou que o projeto poderia "descaracterizar o futebol" e pressionou a Fifa a formalizar o encerramento da proposta.

A retirada do projeto Fifa Forward Enterprise foi apresentada pela Fifa como definitiva, condição considerada necessária pela Uefa para interromper a ameaça de boicote.

Segundo uma fonte próxima à Uefa, a realização da Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Polônia, entre 5 e 27 de setembro, também influenciou a decisão. A manutenção do boicote poderia afetar o torneio, que tem a Polônia como sede e conta com outras cinco seleções europeias: França, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal.

Apesar da suspensão da medida, a Uefa mantém a pressão política contra Gianni Infantino, que busca a reeleição para a presidência da Fifa no Congresso previsto para março de 2027, no Marrocos. A entidade europeia atua em conjunto com as confederações da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e da Ásia (AFC) nesse movimento.

Uefa prepara ação judicial contra Gianni Infantino

A Uefa também avalia uma medida judicial na Suíça contra Gianni Infantino por "gestão desleal", segundo uma fonte próxima ao caso. A ação estaria relacionada ao projeto que previa a abertura da Copa do Mundo para investidores privados.

A possível iniciativa judicial amplia o conflito entre a Uefa e a direção da Fifa após a tentativa frustrada de criar uma estrutura comercial ligada às receitas do Mundial.

A entidade europeia não informou novos prazos para a apresentação da ação, enquanto a Fifa mantém a posição de que o projeto foi encerrado definitivamente.