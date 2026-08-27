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Uefa suspende ameaça de boicote a torneios da Fifa após retirada de projeto de investidores privados

Decisão reduz tensão entre as entidades após disputa envolvendo plano de criação de uma estrutura comercial ligada às receitas da Copa do Mundo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19h02.

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A Uefa, entidade que reúne as federações de futebol da Europa, decidiu suspender nesta temporada a ameaça de retirar seleções europeias das competições organizadas pela Fifa. A medida ocorreu após a confirmação de que o projeto Fifa Forward Enterprise, iniciativa associada ao presidente da entidade mundial, Gianni Infantino, foi abandonado de forma definitiva.

A decisão foi tomada após uma reunião em Mônaco com representantes das federações-membro da Uefa, integrantes do Comitê Executivo da entidade e representantes europeus no Conselho da Fifa.

Segundo comunicado divulgado pela confederação europeia, a Fifa enviou garantias por escrito de que o projeto não será retomado "sob nenhuma outra forma, estrutura, denominação ou aparência". Com essas confirmações, a Uefa informou que aceitou suspender temporariamente a possibilidade de boicote às competições internacionais da Fifa na próxima temporada.

A ameaça de retirada havia sido anunciada em 30 de julho, após a divulgação do plano de criação de uma sociedade comercial com participação de investidores privados. A proposta previa a transferência de receitas da Copa do Mundo para essa estrutura empresarial.

A Uefa havia exigido garantias de que iniciativas semelhantes não seriam apresentadas novamente no futuro. A entidade europeia afirmou que o projeto poderia "descaracterizar o futebol" e pressionou a Fifa a formalizar o encerramento da proposta.

A retirada do projeto Fifa Forward Enterprise foi apresentada pela Fifa como definitiva, condição considerada necessária pela Uefa para interromper a ameaça de boicote.

Segundo uma fonte próxima à Uefa, a realização da Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Polônia, entre 5 e 27 de setembro, também influenciou a decisão. A manutenção do boicote poderia afetar o torneio, que tem a Polônia como sede e conta com outras cinco seleções europeias: França, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal.

Apesar da suspensão da medida, a Uefa mantém a pressão política contra Gianni Infantino, que busca a reeleição para a presidência da Fifa no Congresso previsto para março de 2027, no Marrocos. A entidade europeia atua em conjunto com as confederações da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e da Ásia (AFC) nesse movimento.

Uefa prepara ação judicial contra Gianni Infantino

A Uefa também avalia uma medida judicial na Suíça contra Gianni Infantino por "gestão desleal", segundo uma fonte próxima ao caso. A ação estaria relacionada ao projeto que previa a abertura da Copa do Mundo para investidores privados.

A possível iniciativa judicial amplia o conflito entre a Uefa e a direção da Fifa após a tentativa frustrada de criar uma estrutura comercial ligada às receitas do Mundial.

A entidade europeia não informou novos prazos para a apresentação da ação, enquanto a Fifa mantém a posição de que o projeto foi encerrado definitivamente.

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