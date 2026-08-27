Fundador da Binance diz que o bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão e superar o ouro no próximo ciclo

(Bloomberg/Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19h36.
O fundador da corretora de criptomoedas Binance, Changpeng Zhao (CZ), disse que o bitcoin pode ultrapassar o valor de mercado do ouro já no próximo ciclo de alta da criptomoeda.
Zhao admitiu que a capitalização do ouro ainda é dez vezes maior do que a do bitcoin, mas acredita que a moeda digital não levará muito tempo para chegar a US$ 1 milhão por unidade. Atualmente, o bitcoin é negociado perto dos US$ 80 mil.
Superar o ouro, na opinião de “CZ”, seria parte de uma mudança maior na forma como os investidores enxergam ativos de reserva de valor. O empresário defendeu que em breve haverá países criando reservas em bitcoin.“Eu tenho certeza que o bitcoin vai se tornar mais importante do que o ouro. Para grandes países mudarem leva muitos anos e hoje eles possuem mecanismos para valorizar o ouro e mantê-lo. Para trocar por bitcoin vai demorar algum tempo, mas vai acontecer”, declarou.
“CZ” disse também que o bitcoin é “um ativo muito melhor do que o ouro”. Por outro lado, ele admitiu que é possível que uma criptomoeda melhor surja e assuma o papel da moeda digital original.
“Por tudo o que olhamos hoje, a chance disso ocorrer é muito pequeno. Acho que o bitcoin vai superar o ouro muito em breve", disse CZ durante o evento Bitcoin Asia, que ocorre em Hong Kong.
BREAKING: BINANCE FOUNDER CZ JUST SAID #BITCOIN WILL OVER TAKE GOLD THIS BULL RUN
"BTC IS MORE IMPORTANT THAN GOLD"
"BTC WILL OVER TAKE GOLD PRETTY SOON"
$1,500,000 BTC, ITS COMING 🚀 pic.twitter.com/N4rMTAlOyL
— The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) August 27, 2026
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