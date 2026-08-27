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Fundador da Binance diz que o bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão e superar o ouro no próximo ciclo

Para Changpeng Zhao, o bitcoin com certeza será mais importante do que o ouro e pode ultrapassar o valor de mercado do metal "em breve"

(Bloomberg/Getty Images)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19h36.

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O fundador da corretora de criptomoedas Binance, Changpeng Zhao (CZ), disse que o bitcoin pode ultrapassar o valor de mercado do ouro já no próximo ciclo de alta da criptomoeda.

Zhao admitiu que a capitalização do ouro ainda é dez vezes maior do que a do bitcoin, mas acredita que a moeda digital não levará muito tempo para chegar a US$ 1 milhão por unidade. Atualmente, o bitcoin é negociado perto dos US$ 80 mil.

Superar o ouro, na opinião de “CZ”, seria parte de uma mudança maior na forma como os investidores enxergam ativos de reserva de valor. O empresário defendeu que em breve haverá países criando reservas em bitcoin.

“Eu tenho certeza que o bitcoin vai se tornar mais importante do que o ouro. Para grandes países mudarem leva muitos anos e hoje eles possuem mecanismos para valorizar o ouro e mantê-lo. Para trocar por bitcoin vai demorar algum tempo, mas vai acontecer”, declarou.

Outra criptomoeda pode superar o bitcoin?

“CZ” disse também que o bitcoin é “um ativo muito melhor do que o ouro”. Por outro lado, ele admitiu que é possível que uma criptomoeda melhor surja e assuma o papel da moeda digital original.

“Por tudo o que olhamos hoje, a chance disso ocorrer é muito pequeno. Acho que o bitcoin vai superar o ouro muito em breve", disse CZ durante o evento Bitcoin Asia, que ocorre em Hong Kong.

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