Beatriz Souza vence francesa e vai disputar ouro no judô nas Olimpíadas de Paris A judoca brasileira teve a segunda vitória do dia, desta vez da francesa Romani Dickona, e agora disputa medalha de ouro

Paris (France), 02/08/2024.- Kim Hayun of South Korea (white) and Beatriz Souza of Brazil (blue) in action during their Women +78kg Quarterfinal bout of the Judo competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Champs-de-Mars Arena in Paris, France, 02 August 2024. (Brasil, Francia, Corea del Sur) EFE/EPA/DANIEL IRUNGU (EFE/EFE)