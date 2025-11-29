Barcelona vence o Alavés e assume liderança do Campeonato Espanhol

Lamine Yamal: jogador marcou o primeiro gol do Barcelona na partida contra Alavés (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 14h45.
Este sábado, 29, é dia de celebração dupla no Camp Nou. No dia em que completa 126 anos, o Barcelona venceu o Alavés por 3 a 1, de virada, e assumiu a liderança de LaLiga.
O time agora tem 34 pontos, dois a mais que o Real Madrid, que ainda joga na rodada. O Alavés permanece em 14º, com 15 pontos.
A equipe levou um susto logo no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio, a defesa afastou mal e Pablo Ibáñez aproveitou a sobra para abrir o placar para o Alavés. A resposta do Barcelona, porém, veio rápido. Aos 8, Lamine Yamal recebeu dentro da área e chutou para empatar.
A virada saiu aos 26 minutos, em jogada construída pelo brasileiro Raphinha. O atacante cruzou da direita e encontrou Dani Olmo livre para marcar.
No segundo tempo, o Barcelona controlou a vantagem e confirmou o triunfo já nos acréscimos, quando Dani Olmo tabelou com Yamal e bateu no canto para fechar o placar.
Raphinha, que voltou aos 11 iniciais após ter retornado gradualmente contra o Athletic Bilbao, foi decisivo: deu as assistências para os dois primeiros gols e foi eleito o melhor jogador em campo.
O time catalão agora se prepara para o clássico da próxima terça-feira, 2, quando enfrenta o Atlético de Madrid pela 15ª rodada do campeonato.
