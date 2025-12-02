Jogos de hoje, terça-feira, 2 de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Nesta terça-feira, 2 de dezembro, grandes partidas acontecem, como Borussia Monchengladbach x St. Pauli pela Copa da Alemanha, Barcelona x Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol e jogos da UEFA Nations League feminina.
Além disso, destaque para os confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina e o Brasileirão.
Veja os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:
Copa da Alemanha (oitavas de final)
- 14h - Borussia Monchengladbach x St. Pauli - Disney+ (Tempo Real)
- 14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern - Disney+ (Tempo Real)
- 17h - Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen - ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)
- 17h - RB Leipzig x Magdeburg - Disney+ (Tempo Real)
UEFA Nations League feminina
- 14h30 - Espanha (F) x Alemanha (F) - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
- 15h - Suécia (F) x França (F) - Disney+ (Tempo Real)
Copa do Rei da Espanha (segunda rodada)
- 15h - Ebro x Osasuna - Disney+ (Tempo Real)
- 15h - Numancia x Mallorca - Disney+ (Tempo Real)
- 17h - Navalcarnero x Getafe - Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Inglês
- 16h30 - Bournemouth x Everton - Xsports e Disney+ (Tempo Real)
- 16h30 - Fulham x Manchester City - Disney+ (Tempo Real)
- 17h15 - Newcastle x Tottenham - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Amistoso feminino
- 16h45 - Portugal (F) x Brasil (F) - Sportv (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 17h - Barcelona x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
Copa da Itália
- 17h - Juventus x Udinese - SportyNet (Tempo Real)
Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf
- 17h - Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)
- 20h - República Dominicana (F) x Suriname (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)
Copa do Caribe da Concacaf
- 18h - Cibao x Defence Force - Disney+ (Tempo Real)
- 21h - Mount Pleasant x O&M - Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão
- 19h - Vasco x Mirassol - Sportv e Premiere (Tempo Real)
- 21h30 - Grêmio x Fluminense - Sportv e Premiere (Tempo Real)
Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina
- 20h - Argentina (F) x Bolívia (F) - Xsports (Sem Transmissão ao Vivo)
Campeonato Peruano
- 22h - Sporting Cristal x Alianza Lima - Fanatiz (Tempo Real)
Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf
- 22h30 - El Salvador (F) x Honduras (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)
Onde assistir ao vivo os jogos do Campeonato Espanhol
O jogo Barcelona x Atlético de Madrid será transmitido ao vivo pela ESPN e Disney+, às 17h.
Onde assistir ao vivo os jogos do Campeonato Inglês
Os jogos Bournemouth x Everton e Fulham x Manchester City serão transmitidos ao vivo pelo Xsports e Disney+, respectivamente, às 16h30.
Onde assistir ao vivo os jogos do Brasileirão
Os jogos Vasco x Mirassol e Grêmio x Fluminense serão transmitidos ao vivo pelo Sportv e Premiere, respectivamente, às 19h e 21h30.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 14h30 - Espanha (F) x Alemanha (F)
- 17h - Barcelona x Atlético de Madrid
- 17h15 - Newcastle x Tottenham
Disney+
- 14h - Borussia Monchengladbach x St. Pauli
- 14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern
- 15h - Suécia (F) x França (F)
- 15h - Ebro x Osasuna
- 15h - Numancia x Mallorca
- 17h - Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
- 17h - RB Leipzig x Magdeburg
- 17h - Navalcarnero x Getafe
- 16h30 - Bournemouth x Everton
- 16h30 - Fulham x Manchester City
- 17h - Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F)
- 18h - Cibao x Defence Force
- 21h - Mount Pleasant x O&M
- 22h30 - El Salvador (F) x Honduras (F)
Sportv
- 16h45 - Portugal (F) x Brasil (F)
- 19h - Vasco x Mirassol
- 21h30 - Grêmio x Fluminense
SportyNet
XSports
- 16h30 - Bournemouth x Everton
- 17h15 - Newcastle x Tottenham
- 20h - Argentina (F) x Bolívia (F)
Fanatiz
- 22h - Sporting Cristal x Alianza Lima