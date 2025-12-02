Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 2 de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Confira onde assistir aos jogos de futebol desta terça-feira, 2 de dezembro, online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13h23.

Nesta terça-feira, 2 de dezembro, grandes partidas acontecem, como Borussia Monchengladbach x St. Pauli pela Copa da Alemanha, Barcelona x Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol e jogos da UEFA Nations League feminina.

Além disso, destaque para os confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina e o Brasileirão.

Veja os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Copa da Alemanha (oitavas de final)

  • 14h - Borussia Monchengladbach x St. Pauli - Disney+ (Tempo Real)
  • 14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern - Disney+ (Tempo Real)
  • 17h - Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen - ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)
  • 17h - RB Leipzig x Magdeburg - Disney+ (Tempo Real)

UEFA Nations League feminina

  • 14h30 - Espanha (F) x Alemanha (F) - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
  • 15h - Suécia (F) x França (F) - Disney+ (Tempo Real)

Copa do Rei da Espanha (segunda rodada)

  • 15h - Ebro x Osasuna - Disney+ (Tempo Real)
  • 15h - Numancia x Mallorca - Disney+ (Tempo Real)
  • 17h - Navalcarnero x Getafe - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Inglês

  • 16h30 - Bournemouth x Everton - Xsports e Disney+ (Tempo Real)
  • 16h30 - Fulham x Manchester City - Disney+ (Tempo Real)
  • 17h15 - Newcastle x Tottenham - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Amistoso feminino

  • 16h45 - Portugal (F) x Brasil (F) - Sportv (Tempo Real)

Campeonato Espanhol

Copa da Itália

  • 17h - Juventus x Udinese - SportyNet (Tempo Real)

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

  • 17h - Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)
  • 20h - República Dominicana (F) x Suriname (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)

Copa do Caribe da Concacaf

  • 18h - Cibao x Defence Force - Disney+ (Tempo Real)
  • 21h - Mount Pleasant x O&M - Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão

  • 19h - Vasco x Mirassol - Sportv e Premiere (Tempo Real)
  • 21h30 - Grêmio x Fluminense - Sportv e Premiere (Tempo Real)

Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina

  • 20h - Argentina (F) x Bolívia (F) - Xsports (Sem Transmissão ao Vivo)

Campeonato Peruano

  • 22h - Sporting Cristal x Alianza Lima - Fanatiz (Tempo Real)

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

  • 22h30 - El Salvador (F) x Honduras (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)

Onde assistir ao vivo os jogos do Campeonato Espanhol

O jogo Barcelona x Atlético de Madrid será transmitido ao vivo pela ESPN e Disney+, às 17h.

Onde assistir ao vivo os jogos do Campeonato Inglês

Os jogos Bournemouth x Everton e Fulham x Manchester City serão transmitidos ao vivo pelo Xsports e Disney+, respectivamente, às 16h30.

Onde assistir ao vivo os jogos do Brasileirão

Os jogos Vasco x Mirassol e Grêmio x Fluminense serão transmitidos ao vivo pelo Sportv e Premiere, respectivamente, às 19h e 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 14h30 - Espanha (F) x Alemanha (F)
  • 17h - Barcelona x Atlético de Madrid
  • 17h15 - Newcastle x Tottenham

Disney+

  • 14h - Borussia Monchengladbach x St. Pauli
  • 14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern
  • 15h - Suécia (F) x França (F)
  • 15h - Ebro x Osasuna
  • 15h - Numancia x Mallorca
  • 17h - Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
  • 17h - RB Leipzig x Magdeburg
  • 17h - Navalcarnero x Getafe
  • 16h30 - Bournemouth x Everton
  • 16h30 - Fulham x Manchester City
  • 17h - Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F)
  • 18h - Cibao x Defence Force
  • 21h - Mount Pleasant x O&M
  • 22h30 - El Salvador (F) x Honduras (F)

Sportv

  • 16h45 - Portugal (F) x Brasil (F)
  • 19h - Vasco x Mirassol
  • 21h30 - Grêmio x Fluminense

SportyNet

  • 17h - Juventus x Udinese

XSports

  • 16h30 - Bournemouth x Everton
  • 17h15 - Newcastle x Tottenham
  • 20h - Argentina (F) x Bolívia (F)

Fanatiz

  • 22h - Sporting Cristal x Alianza Lima
