Jogos de hoje, terça-feira, 2 de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Nesta terça-feira, 2 de dezembro, grandes partidas acontecem, como Borussia Monchengladbach x St. Pauli pela Copa da Alemanha, Barcelona x Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol e jogos da UEFA Nations League feminina.

Além disso, destaque para os confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina e o Brasileirão.

Veja os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Copa da Alemanha (oitavas de final)

14h - Borussia Monchengladbach x St. Pauli - Disney+ (Tempo Real)

14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern - Disney+ (Tempo Real)

17h - Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen - ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)

17h - RB Leipzig x Magdeburg - Disney+ (Tempo Real)

UEFA Nations League feminina

14h30 - Espanha (F) x Alemanha (F) - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

15h - Suécia (F) x França (F) - Disney+ (Tempo Real)

Copa do Rei da Espanha (segunda rodada)

15h - Ebro x Osasuna - Disney+ (Tempo Real)

15h - Numancia x Mallorca - Disney+ (Tempo Real)

17h - Navalcarnero x Getafe - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Inglês

16h30 - Bournemouth x Everton - Xsports e Disney+ (Tempo Real)

16h30 - Fulham x Manchester City - Disney+ (Tempo Real)

17h15 - Newcastle x Tottenham - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Amistoso feminino

16h45 - Portugal (F) x Brasil (F) - Sportv (Tempo Real)

Campeonato Espanhol

17h - Barcelona x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+ (Tempo Real)

Copa da Itália

17h - Juventus x Udinese - SportyNet (Tempo Real)

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

17h - Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)

20h - República Dominicana (F) x Suriname (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)

Copa do Caribe da Concacaf

18h - Cibao x Defence Force - Disney+ (Tempo Real)

21h - Mount Pleasant x O&M - Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão

19h - Vasco x Mirassol - Sportv e Premiere (Tempo Real)

21h30 - Grêmio x Fluminense - Sportv e Premiere (Tempo Real)

Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina

20h - Argentina (F) x Bolívia (F) - Xsports (Sem Transmissão ao Vivo)

Campeonato Peruano

22h - Sporting Cristal x Alianza Lima - Fanatiz (Tempo Real)

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

22h30 - El Salvador (F) x Honduras (F) - Disney+ (Sem Transmissão ao Vivo)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

14h30 - Espanha (F) x Alemanha (F)

17h - Barcelona x Atlético de Madrid

17h15 - Newcastle x Tottenham

Disney+

14h - Borussia Monchengladbach x St. Pauli

14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern

15h - Suécia (F) x França (F)

15h - Ebro x Osasuna

15h - Numancia x Mallorca

17h - Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

17h - RB Leipzig x Magdeburg

17h - Navalcarnero x Getafe

16h30 - Bournemouth x Everton

16h30 - Fulham x Manchester City

17h - Cuba (F) x São Cristóvão e Névis (F)

18h - Cibao x Defence Force

21h - Mount Pleasant x O&M

22h30 - El Salvador (F) x Honduras (F)

Sportv

16h45 - Portugal (F) x Brasil (F)

19h - Vasco x Mirassol

21h30 - Grêmio x Fluminense

SportyNet

17h - Juventus x Udinese

XSports

16h30 - Bournemouth x Everton

17h15 - Newcastle x Tottenham

20h - Argentina (F) x Bolívia (F)

Fanatiz