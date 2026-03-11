Esporte

Bahia x Vitória: horário, onde assistir e prováveis escalações

Clássico Ba-Vi 507 acontece nesta quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ba-Vi: Bahia e Vitória voltam a se enfrentar poucos dias após a final do Baiano (Alexandre Schneider/Getty Images/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 11 de março de 2026 às 06h40.

Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 20h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será o Ba-Vi 507 da história e acontece poucos dias depois da decisão do Campeonato Baiano entre os rivais.

O duelo marca uma nova disputa entre as equipes após a final estadual, vencida pelo Bahia por 2 a 1, resultado que garantiu ao Tricolor o título do Campeonato Baiano de 2026.

Como chega o Bahia

O Bahia chega ao clássico embalado pelo título do Campeonato Baiano conquistado no último fim de semana. No entanto, o técnico Rogério Ceni pode ter um desfalque importante: o meia Everton Ribeiro sentiu dores na coxa direita após a final estadual e, depois de passar por exames, o camisa 10 virou dúvida para o Ba-Vi pelo Brasileirão, podendo ficar fora do confronto na Fonte Nova.

A equipe ocupa a quarta colocação, com sete pontos, empatada com o Corinthians, terceiro colocado.

Como chega o Vitória

Do outro lado, o Vitória tenta reagir após a derrota na final do estadual. O técnico Jair Ventura deve ter novidades na equipe para o clássico e pode contar com o retorno do volante Caíque Gonçalves, além do recém contratado Cacá, zagueiro que chega do Corinthians para reforçar o elenco.

O Vitória ocupa a 15ª posição com apenas três pontos conquistados e está a um ponto da zona de rebaixamento.

Rivalidade histórica do Ba-Vi

O clássico entre Bahia e Vitória é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. O duelo desta quarta-feira será o 507º encontro entre os rivais, agora válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto também representa uma oportunidade de revanche para o Vitória, poucos dias após a decisão do Campeonato Baiano vencida pelo rival tricolor.

Onde assistir Bahia x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão pelo Premiere.

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Caíque, Camutanga, Edu e Ramon; Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer.

