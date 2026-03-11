Atlético-MG x Internacional: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético-MG e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão na zona de rebaixamento e buscam pontuar para escapar o quanto antes. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Como chega o Atlético-MG

O Galo chega para o duelo buscando recuperação após a derrota para o rival Cruzeiro, por 1 a 0, na final do Campeonato Mineiro. No Brasileirão, o time mineiro soma apenas dois pontos em quatro jogos e tenta usar a força da torcida na Arena MRV para reagir na tabela, já que está na 17ª colocação.

Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com o lateral direito Natanael, suspenso, enquanto o volante Alexsander segue em recuperação no departamento médico.

Como chega o Internacional

O Inter chega pressionado, já que também foi vice em seu campeonato estadual ao perder para o rival Grêmio. No Brasileirão, o time gaúcho soma apenas dois pontos e ainda não venceu na competição, ocupando a 18ª posição.

Para o confronto em Belo Horizonte, o técnico Paulo Pezzolano pode contar com o retorno do lateral esquerdo Bernabei, que volta após cumprir suspensão.

Onde assistir Atlético-MG x Internacional ao vivo pelo Brasileirão

O jogo terá transmissão pela SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Hulk e Reinier (Dudu).

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borre e Carbonero.