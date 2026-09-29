Vendedores da Shopee geram 1,4 milhão de oportunidades de trabalho no Brasil, diz empresa

Os vendedores ativos da Shopee no Brasil geram, de forma indireta, cerca de 1,4 milhão de oportunidades de trabalho ligadas a atividades como produção, embalagem, atendimento e operação dos negócios, segundo estimativas da empresa.

O cálculo foi feito a partir de uma pesquisa com 3,2 mil lojistas da plataforma e tenta dimensionar o impacto do avanço do comércio eletrônico para além das vendas realizadas no marketplace.

O levantamento também mostra como a plataforma ganhou peso entre pequenos negócios desde a chegada da Shopee ao país, em 2020. Entre os entrevistados, 30% disseram que a empresa foi sua porta de entrada no comércio eletrônico e mais da metade afirmou que ela já representa sua principal fonte de faturamento.

Hoje, 95% das vendas realizadas pela Shopee no Brasil vêm de vendedores brasileiros. No primeiro ano em que a empresa abriu a plataforma aos lojistas locais, essa participação era de 80%. A Shopee tem mais de 3 milhões de vendedores brasileiros registrados e afirma que 80% dos produtos vendidos na plataforma têm origem e produção local.

A mudança ajuda a explicar uma estratégia que ganhou espaço na operação brasileira: aproximar vendedores regionais de ferramentas de logística, capacitação e divulgação oferecidas pela plataforma.

“O nosso maior foco tem sido apoiar o desenvolvimento do ecossistema de e-commerce no país e criar oportunidades reais para que pequenos e médios negócios locais pudessem prosperar na economia digital”, afirma Felipe Lima, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações de Fulfillment da Shopee.

Vendedores avançam fora dos grandes centros

Embora o Sudeste ainda concentre a maior parcela dos vendedores ativos da plataforma, o crescimento começa a se espalhar por outras regiões.

Entre 2024 e 2025, Goiás registrou o maior crescimento no número de vendedores ativos da Shopee. Paraná, Santa Catarina e Pernambuco também aparecem entre os estados com maior expansão no período, segundo a companhia.

Esse movimento também aparece com força no Agreste pernambucano, tradicional polo de moda e confecção. Em um ano, o número de vendedores ativos da região na plataforma cresceu mais de 80%. A participação do Agreste no total de lojistas da Shopee em Pernambuco passou de 11,2% para 17%.

A empresa relaciona o avanço à combinação entre uma base produtiva já consolidada nessas cidades e a expansão de iniciativas voltadas à entrada dos negócios locais no comércio eletrônico.

No Agreste, mais de 850 empreendedores já passaram por treinamentos presenciais da companhia. A região também conta com mais de 30 Agências Shopee, enquanto Pernambuco recebeu um centro de distribuição no modelo fulfillment, em que os produtos ficam armazenados na estrutura da plataforma até a preparação e o envio dos pedidos.

A estratégia busca reduzir uma das barreiras para quem vende longe dos maiores centros consumidores: a distância entre o produto, a estrutura logística e o comprador.

Logística cresce para encurtar distâncias

A Shopee já opera 26 centros de distribuição no Brasil, sendo 21 de cross-docking, modelo em que as mercadorias passam pela instalação antes de seguir para o destino, e cinco de fulfillment. A rede inclui ainda mais de 200 hubs de primeira e última milha e mais de 5 mil Agências Shopee.

A expansão começa a aparecer nos prazos de entrega. No segundo trimestre de 2026, o tempo médio caiu em mais de um dia em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a companhia.

Na Grande São Paulo, cerca de uma em cada três encomendas é entregue até o dia seguinte e aproximadamente metade chega em até dois dias por meio da modalidade Chega Amanhã, disponível também em algumas das principais regiões metropolitanas do país.

Outra frente é o Turbo, lançado em agosto para permitir entregas em até quatro horas por vendedores elegíveis. Inicialmente disponível na Grande São Paulo, o serviço reúne mais de 4 mil lojas parceiras.

Para vendedores regionais, a proximidade da rede também encurta uma parte do percurso. Segundo a Shopee, quando a estrutura logística chega mais perto do lojista, cai o tempo necessário para levar o produto até o centro de distribuição. O prazo final, porém, continua dependendo da distância até o consumidor.

Prêmio Mulher do Ano Shopee: iniciativa reconheceu empreendedoras que ampliaram seus negócios e resultados por meio do comércio eletrônico. (SHOPEE/Divulgação)

Capacitação acompanha a expansão

Levar mais empresas para o comércio eletrônico, porém, não depende apenas de colocar um centro de distribuição mais perto delas.

A Shopee diz já ter capacitado mais de 650 mil empreendedores e pretende treinar outros 100 mil vendedores em 2026 por meio de webinars, eventos presenciais e parcerias institucionais. O programa Shopee na Estrada, voltado a polos econômicos regionais, deve superar 50 edições neste ano.

Os temas mais procurados nos treinamentos incluem ferramentas para atrair consumidores e ampliar vendas, como anúncios dentro da plataforma, programas de afiliados e transmissões ao vivo.

Segundo a empresa, as Shopee Lives acumulam mais de 8 bilhões de visualizações desde o lançamento no Brasil, em 2022. O Shopee Vídeo recebe mais de 700 mil novos conteúdos por dia, enquanto o programa de criadores e afiliados reúne mais de 10 milhões de participantes no país e gera mais de 1.800 pedidos por minuto.

A combinação dessas ferramentas com uma rede logística mais espalhada pelo país amplia o alcance potencial de negócios instalados fora dos grandes centros. Um fabricante de um polo regional, por exemplo, pode vender para consumidores de outras partes do Brasil sem precisar construir sozinho toda a estrutura de distribuição e divulgação necessária para chegar até eles.

É essa combinação de alcance, logística e capacitação que a Shopee pretende aprofundar nos próximos anos. A empresa afirma que continuará investindo em tecnologia, infraestrutura logística e novos serviços para os vendedores, com foco em acelerar as entregas e ampliar o crescimento dos negócios presentes na plataforma