Sul-Americana: Atlético-MG busca título inédito contra Lanús neste sábado

(Pedro Souza / Atlético)
Redação Exame
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 13h19.
Em busca de um título inédito, o Atlético-MG entra em campo contra o Lanús, da Argentina, neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, pela final da Copa Sul-Americana de 2025.
A decisão segue o formato de jogo único adotado desde 2019. Em caso de empate no tempo regular, o campeão será definido nos pênaltis. A partida terá transmissão de SBT, ESPN e Disney+.
A campanha do Galo até a final começou com a segunda colocação no Grupo H. Depois, passou pelo Atlético Bucaramanga nos pênaltis no playoff, eliminou o Godoy Cruz nas oitavas e superou o Bolívar nas semifinais.
Esta é a primeira vez que o clube alvinegro chega à decisão da Sul-Americana.
Do outro lado, o Lanús busca seu segundo título da Sul-Americana. A equipe argentina se classificou como líder de grupo e entrou diretamente nas oitavas, onde eliminou Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile.
Caso levante o troféu, o Atlético-MG passa a integrar um seleto grupo de clubes brasileiros que conquistaram Sul-Americana, Libertadores e Recopa Sul-Americana: apenas Internacional e São Paulo alcançaram esse feito.
O Colorado completou a tríplice coroa continental em 2008, e o São Paulo em 2012.
Além disso, o Galo garantirá vaga na Conmebol Libertadores de 2026 e aumentará para 9 o número de representantes brasileiros na competição, algo que aconteceu pela última vez em 2022. O campeão da Sul-Americana também assegura presença na final da Recopa, no início do próximo ano, contra o vencedor da Libertadores.
Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Rony, Alexsander (Alan Franco), Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Dudu e Hulk.
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.