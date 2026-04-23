Palmeiras x Jacuipense: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Partida da quinta fase acontece nesta quinta-feira em São Paulo

Palmeiras x Jacuipense: clube paulista tem o mando de campo na quinta fase da Copa do Brasil (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Palmeiras x Jacuipense: clube paulista tem o mando de campo na quinta fase da Copa do Brasil (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h02.

Palmeiras e Jacuipense se enfrentam nesta quinta-feira, 23, pela Copa do Brasil.

O duelo, em São Paulo, no Allianz Parque, é válido pelo jogo de ida da quinta fase.

O Palmeiras chega embalado pela liderança do Brasileirão e bom início na Libertadores, enquanto o Jacuipense vive momento negativo, sem vitórias na Série D e já eliminado da Copa do Nordeste.

Que horas assistir à Palmeiras x Jacuipense?

A partida acontece às 19h30, nesta quinta-feira, 23.

Onde assistir à Palmeiras x Jacuipense?

O jogo será transmitido pelo Prime Video (streaming).

Prováveis escalações

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Maurício e Allan; Sosa e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Jacuipense

Marcelo; Vicente Reis, Daniel Costa, Weverton e Ruan Nascimento; Thiago, Vinícius Amaral e Thiaguinho; Sidney, Freitas e William.

Técnico: Rodrigo Ribeiro.

