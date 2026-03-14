Chelsea x Newcastle: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, em Stamford Bridge, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês; veja momento dos times, pontuação e desfalques

Chelsea: Blues encaram o Newcastle 30ª rodada da Premier (ustin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 14 de março de 2026 às 05h00.

Chelsea e Newcastle se enfrentam neste sábado, 14 de março de 2026, às 14h30 de Brasília, em Stamford Bridge, em Londres, pela 30ª rodada da Premier League. O duelo coloca frente a frente duas equipes que jogaram a Champions League no meio da semana e viram a chave para o campeonato inglês.

Como chega o Chelsea para o confronto?

O Chelsea inicia a rodada na 5ª posição, com 48 pontos em 29 jogos. Na última partida pela Premier League, os Blues venceram o Aston Villa por 4 a 1, fora de casa, no dia 4 de março, resultado importante na disputa pelas primeiras posições da tabela. No meio da semana, encarou o PSG no Parque dos Príncipes pela Champions League e acabou goleado por 5 a 2.

Para o confronto deste sábado, o técnico Liam Rosenior ganhou uma notícia positiva: Jamie Gittens voltou a ficar disponível, enquanto Estevão ainda não deve atuar. O zagueiro Levi Colwill segue como ausência também.

Como chega o Newcastle?

O Newcastle aparece na 12ª colocação, com 39 pontos em 29 partidas. No compromisso mais recente pela Premier League, a equipe derrotou o Manchester United por 2 a 1, em casa, também no dia 4 de março.

Assim como seu adversário, jogou a Champions no meio da semana contra o Barcelona em casa e sofreu o empate no último minuto da partida, que acabou 1 a 1. 

A equipe de Eddie Howe chega com atenção dividida, já que também vive calendário europeu. Nas projeções para o jogo em Stamford Bridge, o meia Bruno Guimarães aparece como desfalque, enquanto Anthony Gordon pode começar no banco por controle de carga.

Onde assistir a Chelsea x Newcastle?

O jogo entre Chelsea e Newcastle terá transmissão ao vivo pelo Disney+ e pela XSports

Que horas é o jogo Chelsea x Newcastle?

A bola rola às 14h30, no horário de Brasília.

Prováveis escalações

Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Filip Jörgensen; Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile e Reece James; Cole Palmer, Moisés Caicedo e Enzo Fernández; João Pedro, Alejandro Garnacho e Pedro Neto. 

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Aaron Ramsdale; Lewis Hall, Dan Burn, Malick Thiaw e Kieran Trippier; Joelinton, Sandro Tonali e Jacob Ramsey; Harvey Barnes, Anthony Gordon e Anthony Elanga.

