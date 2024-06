Atletas brasileiros para ficar de olho nos Jogos Olímpicos de 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem ser um espetáculo emocionante para o esporte brasileiro, com diversos atletas destacados que têm grandes chances de conquistar medalhas e fazer história. Com competições previstas para ocorrer de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, a delegação brasileira estará bem representada por talentos de várias modalidades. Aqui, destacamos dez atletas que merecem atenção especial e que têm potencial para brilhar na maior competição esportiva do mundo.

Atletas brasileiros para acompanhar em Paris 2024

Rayssa Leal (Skate)

A jovem prodígio Rayssa Leal, também conhecida como "Fadinha", é uma das grandes esperanças do Brasil no skate. Com apenas 16 anos, ela já conquistou prêmios importantes, incluindo uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Em Paris, Rayssa busca o ouro e promete encantar com suas manobras ousadas e estilo único.

Flávia Saraiva (Ginástica artística)

Flávia Saraiva é um dos principais nomes da ginástica artística brasileira. Conhecida por sua graça e técnica apurada, Flávia já demonstrou seu talento em diversas competições internacionais. Depois de uma participação marcante em Tóquio, ela está determinada a conquistar uma medalha em Paris 2024, especialmente nas provas de solo e trave.

Isaquias Queiroz (Canoagem)

Isaquias Queiroz é um dos atletas mais bem-sucedidos da canoagem brasileira. Medalhista olímpico nas duas últimas edições (incluindo medalha de ouro), ele continua sendo uma figura dominante na modalidade. Em Paris, Isaquias tem como objetivo ampliar sua coleção de medalhas e reafirmar seu status de lenda do esporte

Seleção feminina de vôlei

A seleção brasileira de voleibol feminino, tradicionalmente forte em competições internacionais, chega a Paris 2024 com grandes expectativas. Sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, a equipe busca recuperar o ouro olímpico, conquistado pela última vez em Londres 2012. Nomes como Gabi Guimarães e Natália Zilio são destaques do time.

Bia Haddad Maia (Tênis)

Bia Haddad Maia é uma das promessas do tênis brasileiro. Com um estilo de jogo agressivo e muita determinação, Bia tem subido no ranking mundial e conquistado importantes títulos. Em Paris 2024, ela busca fazer história e colocar o Brasil no mapa do tênis olímpico.

Darlan Romani (Arremesso de peso)

Darlan Romani é um dos maiores nomes do atletismo brasileiro no arremesso de peso. Com recordes sul-americanos e um histórico de boas performances em campeonatos mundiais, Darlan tem tudo para brilhar em Paris e conquistar sua tão sonhada medalha olímpica.

Rebeca Andrade (Ginástica artística)

Rebeca Andrade fez história em Tóquio 2020 ao se tornar a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (incluindo medalha de ouro). Em Paris, ela busca ampliar suas conquistas e se consolidar como uma das maiores ginastas de todos os tempos, competindo em várias modalidades, incluindo o salto e as barras assimétricas

Ana Marcela Cunha (Maratona aquática)

Ana Marcela Cunha é um dos maiores nomes da maratona aquática mundial. Com um currículo repleto de títulos, incluindo ouro em Tóquio 2020, Ana Marcela chega a Paris 2024 como uma das favoritas. Sua resistência e estratégia nas águas abertas são diferenciais que podem garantir mais uma medalha para o Brasil.

Alison dos Santos (Atletismo - 400m com barreiras)

Alison dos Santos, conhecido como "Piu", é uma grande promessa do atletismo brasileiro nos 400 metros com barreiras. Medalhista de bronze em Tóquio 2020, ele continua em ascensão e é considerado um dos favoritos para conquistar o ouro em Paris 2024. Sua velocidade e técnica são impressionantes e o colocam entre os melhores do mundo

Hugo Calderano (Tênis de mesa)

Hugo Calderano é um dos principais nomes do tênis de mesa brasileiro e sul-americano. Atualmente entre os melhores do mundo, Hugo tem demonstrado consistência e habilidade em competições internacionais. Em Paris 2024, ele buscará levar o Brasil ao pódio olímpico, feito inédito para o país na modalidade.