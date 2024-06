Atletas estrangeiros para ficar de olho nos Jogos Olímpicos de 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem ser um evento repleto de emoções e feitos históricos. Com competições marcadas para ocorrer de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, atletas de todo o mundo estão se preparando para dar o melhor de si e conquistar medalhas. Neste artigo, destacamos dez atletas internacionais que têm grandes chances de se destacar e fazer história nos próximos Jogos Olímpicos.

10 estrangeiros para acompanharmos em Paris 2024

Simone Biles (Estados Unidos - Ginástica artística)

Simone Biles, uma das ginastas mais talentosas e decoradas de todos os tempos, está de volta para Paris 2024. Depois de uma pausa para cuidar da saúde mental, Biles retornou às competições e demonstrou que ainda é uma força dominante. Com 32 medalhas olímpicas e mundiais em seu currículo, ela busca ampliar sua coleção e solidificar seu legado como a maior ginasta da história.

Eliud Kipchoge (Quênia - Maratona)

Considerado o maior maratonista de todos os tempos, Eliud Kipchoge já venceu 15 das 18 maratonas que disputou. Ele é o atual detentor do recorde mundial e o primeiro homem a completar uma maratona em menos de duas horas (em um evento não oficial). Em Paris 2024, Kipchoge tentará conquistar sua terceira medalha de ouro olímpica consecutiva, um feito inédito na maratona

Katie Ledecky (Estados Unidos - Natação)

Katie Ledecky é uma das nadadoras mais dominantes da história, com sete medalhas de ouro olímpicas. Em Paris 2024, ela busca aumentar seu total de medalhas e continuar quebrando recordes nas provas de longa distância. Ledecky é conhecida por seu incrível ritmo e resistência, o que a torna uma das favoritas em todas as competições que participa.

Kauli Vaast (França - Surfe)

Kauli Vaast é uma grande promessa do surfe francês, competindo em ondas desafiadoras desde muito jovem. Natural do Taiti, Vaast tem a vantagem de competir em Paris 2024 nas águas familiares de Teahupo’o, local famoso por suas ondas gigantes. Sua habilidade e conhecimento local o tornam um forte candidato à medalha de ouro.

Kieran Reilly (Grã-Bretanha - BMX)

Kieran Reilly é uma das grandes promessas do BMX, tendo conquistado o título mundial em 2023. Sua habilidade e criatividade nas manobras o tornam um dos favoritos para Paris 2024. Reilly espera inspirar uma nova geração de ciclistas e levar o BMX a novos patamares nos Jogos Olímpicos.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica - Atletismo)

Shelly-Ann Fraser-Pryce é uma das maiores velocistas de todos os tempos, com duas medalhas de ouro nos 100 metros. Conhecida como "Pocket Rocket", ela continua a desafiar a idade e a competir em alto nível. Paris 2024 será sua última Olimpíada, e Fraser-Pryce está determinada a se despedir com outra medalha de ouro.

Nevin Harrison (Estados Unidos - Canoagem)

Nevin Harrison fez história em Tóquio 2020 ao se tornar a primeira mulher dos Estados Unidos a ganhar uma medalha de ouro na canoagem. Aos 21 anos, ela é uma das favoritas para Paris 2024, onde espera defender seu título e continuar sua ascensão no esporte.

Armand Duplantis (Suécia - Salto com vara)

Armand "Mondo" Duplantis é o atual recordista mundial no salto com vara e campeão olímpico. Com apenas 24 anos, ele já quebrou o recorde mundial várias vezes e é o favorito para conquistar o ouro em Paris 2024. Sua combinação de técnica e talento o torna um dos atletas mais empolgantes de se assistir.

Sifan Hassan (Países Baixos - Atletismo)

Sifan Hassan é uma das atletas mais versáteis do atletismo, competindo em eventos que vão dos 1500 metros à maratona. Em Tóquio 2020, ela conquistou duas medalhas de ouro e uma de bronze. Para Paris 2024, Hassan espera repetir seu desempenho impressionante e continuar quebrando barreiras no esporte

Jessica von Bredow-Werndl (Alemanha - Hipismo)

Jessica von Bredow-Werndl conquistou duas medalhas de ouro em Tóquio 2020 nas provas de dressage individual e por equipe. Com uma forte conexão com seu cavalo Dalera, ela busca defender seus títulos em Paris 2024 e continuar sua trajetória de sucesso no hipismo.