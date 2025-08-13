Dormir no escritório, jiu-jitsu e café no McDonald's: a rotina das 10 pessoas mais ricas do mundo

Redação Exame
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08h55.
Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 08h56.
As 10 pessoas mais ricas do mundo possuem fortunas que somam um total de US$ 2,1 trilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index.
Entre elas, estão líderes de tecnologia e negócios, como Elon Musk, com US$ 351,9 bilhões, e Larry Ellison, com US$ 294,5 bilhões. Esses bilionários não apenas transformaram suas indústrias, mas também criaram rotinas diárias altamente estruturadas para manter suas vastas fortunas e a liderança no mercado.
O que se destaca nessas rotinas não é apenas o trabalho, mas também alguns hobbies inusitados — como tomar café no McDonald's todo dia. Confira:
Elon Musk — US$ 351,9 bilhões
Acorda por volta das 7h, dorme cerca de 6 horas por noite.
Pula o café da manhã, mas às vezes come omelete.
Divide seu dia em blocos de 5 minutos para uma gestão eficiente do tempo.
Dedica cerca de 80% do seu tempo a reuniões e trabalho técnico em engenharia.
Trabalha entre 100 e 120 horas por semana, com sono ocasional no escritório.
Evita exercícios matinais, mas pratica caminhada na esteira e jiu-jitsu.
Larry Ellison — US$ 294,5 bilhões
Acorda por volta das 6h30, sem despertador.
Tem uma rotina rigorosa de exercícios, incluindo tênis e ciclismo.
Foca em detalhes técnicos e gestão da Oracle, com forte envolvimento em inovação.
Valoriza o networking e mantém um estilo de vida ativo e disciplinado.
Mark Zuckerberg — US$ 263,3 bilhões
Acorda às 8h e confere o celular para atualizar-se com redes sociais.
Pratica intensos treinos de artes marciais, como jiu-jitsu e MMA, quase diariamente.
Evita cafeína e foca em energia natural e uma dieta rica em proteínas.
Equilibra trabalho e tempo com a família.
Jeff Bezos – US$ 237 bilhões
Acorda por volta das 6h30 e inicia o dia com um ritual calmo, sem usar o telefone.
Executa exercícios físicos diários intensos com um treinador pessoal.
Prioriza tarefas de alto impacto durante o dia e evita decisões importantes no fim da tarde.
Mantém um bom equilíbrio entre trabalho e lazer.
Warren Buffett – US$ 142,7 bilhões
Levanta às 6h45, dormindo cerca de 8 horas por noite.
Prefere um café da manhã simples, frequentemente no McDonald's, e várias latas de Coca-Cola.
Dedica seu tempo a ler relatórios, jornais e livros sobre investimentos.
Segue a regra 5/25 para priorizar tarefas importantes e foca no aprendizado constante.
Steve Ballmer – US$ 179,5 bilhões
Acorda às 6h com exercícios diários, alimentação saudável e tempo com a família.
Pratica exercícios cardiovasculares e musculação para manter energia mental e física.
Tem uma agenda estruturada com foco em negócios, gestão esportiva e filantropia.
Reserva tempo para leitura e relaxamento à noite.
Larry Page – US$ 170,1 bilhões
Acorda às 6h30, iniciando o dia com meditação e mindfulness.
Pratica exercícios vigorosos como corrida e treinos intervalados de alta intensidade.
Dedica as manhãs a tarefas criativas e estratégicas.
Aproveita o tempo livre para atividades ao ar livre e refeição com a família.
Bernard Arnault – US$ 151,7 bilhões
Acorda por volta das 6h, com café da manhã leve e natural.
Passa a manhã em reuniões estratégicas para gerir a LVMH.
Exercita-se ocasionalmente com corrida, tênis ou golfe.
À noite, relaxa ouvindo música clássica ou lendo. Nos fins de semana, toca piano.
Sergey Brin – US$ 159,4 bilhões
Foca em uma rotina de trabalho intensa, sugerindo até 60 horas semanais para máxima produtividade.
Está frequentemente no escritório colaborando com equipes.
Trabalha em inovações tecnológicas e iniciativas futuristas.
Mantém equilíbrio entre trabalho e inovação de alto impacto.
Jensen Huang – US$ 151,4 bilhões
Acorda entre 5h e 6h, iniciando o dia lendo para não acordar seus cães.
Trabalha sete dias por semana com foco no crescimento da Nvidia e inovação em IA.