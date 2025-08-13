Dormir no escritório, jiu-jitsu e café no McDonald's: a rotina das 10 pessoas mais ricas do mundo

As 10 pessoas mais ricas do mundo possuem fortunas que somam um total de US$ 2,1 trilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

Entre elas, estão líderes de tecnologia e negócios, como Elon Musk, com US$ 351,9 bilhões, e Larry Ellison, com US$ 294,5 bilhões. Esses bilionários não apenas transformaram suas indústrias, mas também criaram rotinas diárias altamente estruturadas para manter suas vastas fortunas e a liderança no mercado.

O que se destaca nessas rotinas não é apenas o trabalho, mas também alguns hobbies inusitados — como tomar café no McDonald's todo dia. Confira: