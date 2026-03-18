LaLiga bate receita recorde de 5,4 bilhões de euros e supera 17 milhões de espectadores

A LaLiga registrou receita de 5.4 bilhões de euros (R$32,3 bilhões, na cotação atual) na temporada 2024/2025, com crescimento de 8,1% em comparação à temporada anterior. O balanço financeiro foi divulgado nesta quarta-feira, 18, pela organização espanhola.

O resultado estabelece um novo patamar para a liga, com impacto direto do desempenho comercial e da retomada completa das operações na maioria das arenas.

As receitas comerciais ultrapassaram 1 bilhão de euros (R$5,9 bilhões) pelo terceiro ano consecutivo e atingiram mais de 1.5 bilhão de euros (R$ 8.9 bilhões) na temporada.

O avanço está associado à expansão internacional e a estratégias de monetização. A projeção para 2025/2026 considera continuidade dessa trajetória, apoiada na maturidade dessas iniciativas e no aumento da presença de torcedores.

Potência nos estádios

O número de espectadores também registrou crescimento, com mais de 17 milhões de pessoas nos estádios pela primeira vez. A taxa de ocupação atingiu 84,5% na LALIGA EA SPORTS e 68,5% na LALIGA HYPERMOTION, indicando maior aproveitamento das capacidades das arenas.

O volume de investimento seguiu em alta, com foco em infraestrutura e modernização de estádios. O aumento foi de 12% em relação ao período anterior, dentro de uma estratégia voltada à ampliação da geração de receitas no médio e longo prazo.

Na gestão operacional, os clubes mantiveram controle sobre os custos de elenco, com índices abaixo de 70%, alinhados às diretrizes da Union of European Football Associations, organização europeia do futebol. O sistema de Controle Econômico permanece como instrumento central para estabilidade e previsibilidade financeira.

No aspecto financeiro, a liga apresenta estrutura considerada robusta, com alto patrimônio líquido e diversificação das fontes de financiamento. Projetos de longo prazo ligados à infraestrutura seguem como parte da estratégia de sustentação do modelo.

Desenvolvimento de talentos e projeções

O modelo esportivo mantém foco na formação de jogadores, com a maior participação de atletas de base entre as cinco principais ligas europeias. O valor de mercado desses jogadores também lidera nesse grupo, indicando prioridade na retenção e desenvolvimento.

As estimativas para a temporada 2025/2026 apontam para novo avanço nas receitas e melhora nas margens operacionais, com objetivo de atingir equilíbrio dentro das regras do Controle Econômico.

Os resultados apresentados reforçam a continuidade do modelo adotado pela LaLiga, com crescimento econômico, organização financeira e manutenção de investimentos estruturais ao longo das últimas temporadas.