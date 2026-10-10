Gemini está virando um “copiloto” do trabalho; quais tarefas já podem ser feitas dentro dos apps?

Gemini amplia o uso de IA dentro dos aplicativos que já fazem parte da rotina de trabalho
Redatora
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 06h03.
Há um tipo de tarefa que parece simples até o momento em que exige abrir quatro abas, procurar uma informação antiga, copiar dados para uma planilha e depois transformar tudo em uma apresentação.
O tempo gasto nem sempre está na atividade principal, mas na sequência de pequenas operações que vem antes dela. É justamente nesse espaço que o Gemini vem ganhando presença no trabalho.
A IA está integrada a aplicativos do Google Workspace e consegue usar o contexto disponível em e-mails, documentos, planilhas e outros arquivos para ajudar em diferentes etapas de uma atividade.
A seguir, veja o que já pode ser feito dentro dos principais aplicativos.
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No Gmail, o Gemini pode resumir conversas longas, sugerir respostas e encontrar informações em mensagens anteriores.
É possível ainda fazer perguntas em linguagem natural sobre os e-mails, como procurar mensagens de determinado período ou levantar as ações necessárias a partir de uma conversa.
Isso reduz o trabalho de abrir uma sequência de mensagens apenas para reconstruir o contexto de um assunto.
No Google Docs, o Gemini pode criar rascunhos, resumir conteúdos e revisar textos. A pessoa pode pedir mudanças de tom, estilo ou clareza sem sair do documento.
Há ainda recursos para gerar documentos a partir de instruções, o que permite começar um plano de projeto, uma postagem ou outro material sem partir de uma página em branco.
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Planilhas costumam exigir mais do que preencher células. O Gemini pode organizar informações, identificar padrões, gerar textos ou categorias nas células e ajudar a extrair insights dos dados.
A ferramenta consegue ainda criar tabelas e realizar análises a partir do conteúdo da planilha, reduzindo parte do trabalho manual antes da interpretação.
No Google Slides, o Gemini pode gerar e editar slides, reescrever conteúdos e criar imagens personalizadas para uma apresentação.
Isso permite transformar uma ideia ou conjunto de informações em uma primeira estrutura visual e deixar para o usuário a tarefa de revisar a narrativa, ajustar os dados e decidir o que realmente merece entrar na versão final.
Quando informações importantes estão distribuídas em diferentes arquivos, o Gemini pode ajudar a localizar e resumir o conteúdo relevante.
O recurso de pesquisa em linguagem natural permite fazer perguntas sobre os materiais disponíveis sem depender exclusivamente de palavras-chave exatas.
O ganho aparece principalmente quando a tarefa exige cruzar informações que estavam guardadas em documentos diferentes.
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A integração está avançando para além da produção de conteúdo. Dependendo do plano e dos recursos habilitados, o Gemini pode criar eventos na Agenda, atualizar listas de tarefas e coordenar ações entre diferentes aplicativos.
Um e-mail que antes terminava em “vamos marcar uma reunião” pode, por exemplo, dar origem a uma etapa seguinte dentro do próprio Workspace.
A mudança mais relevante está justamente na conexão entre as ferramentas.
Em setembro de 2026, o Google anunciou recursos que permitem pedir ao Gemini tarefas envolvendo Gmail, Drive, Docs, Slides e Chat, com a IA atuando como uma espécie de coordenadora entre os aplicativos.
Isso aproxima o Gemini de um copiloto de trabalho: a pessoa define o que precisa ser feito, enquanto a IA ajuda a percorrer as etapas e preparar os resultados.