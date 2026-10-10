Gemini está virando um “copiloto” do trabalho; quais tarefas já podem ser feitas dentro dos apps?

Há um tipo de tarefa que parece simples até o momento em que exige abrir quatro abas, procurar uma informação antiga, copiar dados para uma planilha e depois transformar tudo em uma apresentação.

O tempo gasto nem sempre está na atividade principal, mas na sequência de pequenas operações que vem antes dela. É justamente nesse espaço que o Gemini vem ganhando presença no trabalho.

A IA está integrada a aplicativos do Google Workspace e consegue usar o contexto disponível em e-mails, documentos, planilhas e outros arquivos para ajudar em diferentes etapas de uma atividade.

A seguir, veja o que já pode ser feito dentro dos principais aplicativos.

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1. Gmail: entender a caixa de entrada

No Gmail, o Gemini pode resumir conversas longas, sugerir respostas e encontrar informações em mensagens anteriores.

É possível ainda fazer perguntas em linguagem natural sobre os e-mails, como procurar mensagens de determinado período ou levantar as ações necessárias a partir de uma conversa.

Isso reduz o trabalho de abrir uma sequência de mensagens apenas para reconstruir o contexto de um assunto.

2. Docs: escrever e revisar documentos

No Google Docs, o Gemini pode criar rascunhos, resumir conteúdos e revisar textos. A pessoa pode pedir mudanças de tom, estilo ou clareza sem sair do documento.

Há ainda recursos para gerar documentos a partir de instruções, o que permite começar um plano de projeto, uma postagem ou outro material sem partir de uma página em branco.

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3. Sheets: analisar dados

Planilhas costumam exigir mais do que preencher células. O Gemini pode organizar informações, identificar padrões, gerar textos ou categorias nas células e ajudar a extrair insights dos dados.

A ferramenta consegue ainda criar tabelas e realizar análises a partir do conteúdo da planilha, reduzindo parte do trabalho manual antes da interpretação.

4. Slides: sair dos dados para a apresentação

No Google Slides, o Gemini pode gerar e editar slides, reescrever conteúdos e criar imagens personalizadas para uma apresentação.

Isso permite transformar uma ideia ou conjunto de informações em uma primeira estrutura visual e deixar para o usuário a tarefa de revisar a narrativa, ajustar os dados e decidir o que realmente merece entrar na versão final.

5. Drive: encontrar contexto espalhado

Quando informações importantes estão distribuídas em diferentes arquivos, o Gemini pode ajudar a localizar e resumir o conteúdo relevante.

O recurso de pesquisa em linguagem natural permite fazer perguntas sobre os materiais disponíveis sem depender exclusivamente de palavras-chave exatas.

O ganho aparece principalmente quando a tarefa exige cruzar informações que estavam guardadas em documentos diferentes.

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6. Agenda e tarefas: transformar conversa em ação

A integração está avançando para além da produção de conteúdo. Dependendo do plano e dos recursos habilitados, o Gemini pode criar eventos na Agenda, atualizar listas de tarefas e coordenar ações entre diferentes aplicativos.

Um e-mail que antes terminava em “vamos marcar uma reunião” pode, por exemplo, dar origem a uma etapa seguinte dentro do próprio Workspace.

7. Vários aplicativos em uma mesma tarefa

A mudança mais relevante está justamente na conexão entre as ferramentas.

Em setembro de 2026, o Google anunciou recursos que permitem pedir ao Gemini tarefas envolvendo Gmail, Drive, Docs, Slides e Chat, com a IA atuando como uma espécie de coordenadora entre os aplicativos.

Isso aproxima o Gemini de um copiloto de trabalho: a pessoa define o que precisa ser feito, enquanto a IA ajuda a percorrer as etapas e preparar os resultados.