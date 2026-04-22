Athletic x Internacional: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Athletic x Internacional: veja onde assistir ao jogo desta quarta-feira (Getty Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de abril de 2026 às 11h34.
Athletic e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
O Athletic faz campanha inédita no torneio. Esta é a primeira vez que a equipe chega à quinta fase, após eliminar Rio Branco-ES, Ypiranga-RS e Sport.
Já o Internacional estreia na Copa do Brasil de 2026 pressionado pelo desempenho no Campeonato Brasileiro. A equipe soma 13 pontos e está na 14ª posição, após derrota para o Mirassol no Beira-Rio.Fifa abre nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026; veja como comprar
A partida terá transmissão do Prime Video.
Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Zeca; Ian Luccas, Kauan Rodrigues e Jota; Bruninho, Ronaldo Tavares e Dixon Vera.
Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Victor Gabriel) e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré (Alerrandro).