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Atalanta x Juventus: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes duelam neste sábado, em Bérgamo, em confronto direto por vaga na Champions League

(Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

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Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de abril de 2026 às 08h32.

Atalanta e Juventus se enfrentam neste sábado, 11, às 15h45, horário de Brasília, na New Balance Arena, em Bérgamo, pela Serie A italiana 2025/26.

Como chega a Atalanta

A Atalanta ocupa a sétima posição, com 53 pontos, e vive bom momento após duas vitórias consecutivas. A equipe tenta se aproximar da zona de classificação para a Champions League.

Sob o comando de Raffaele Palladino, o time apresenta evolução, com média de dois pontos por jogo. A solidez defensiva é um dos principais destaques, com uma das melhores defesas da competição.

Como chega a Juventus

A Juventus aparece na quinta colocação, com 57 pontos, e vive fase positiva, com uma sequência invicta nas últimas cinco rodadas.

O time comandado por Luciano Spalletti apresenta um dos melhores ataques do campeonato e segue firme na briga por uma vaga na próxima Champions League.

Para o confronto, a equipe terá desfalques importantes, como Weston McKennie, suspenso, além de Dusan Vlahovic, lesionado.

Prováveis escalações

  • Atalanta (técnico: Raffaele Palladino)
    • Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson e Bernasconi; De Ketelaere e Zalewski; Krstovic.
  • Juventus (técnico: Luciano Spalletti)
    • Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Thuram e Locatelli; Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Jonathan David.
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