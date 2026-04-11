Atalanta x Juventus: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atalanta e Juventus se enfrentam neste sábado, 11, às 15h45, horário de Brasília, na New Balance Arena, em Bérgamo, pela Serie A italiana 2025/26.

Como chega a Atalanta

A Atalanta ocupa a sétima posição, com 53 pontos, e vive bom momento após duas vitórias consecutivas. A equipe tenta se aproximar da zona de classificação para a Champions League.

Sob o comando de Raffaele Palladino, o time apresenta evolução, com média de dois pontos por jogo. A solidez defensiva é um dos principais destaques, com uma das melhores defesas da competição.

Como chega a Juventus

A Juventus aparece na quinta colocação, com 57 pontos, e vive fase positiva, com uma sequência invicta nas últimas cinco rodadas.

O time comandado por Luciano Spalletti apresenta um dos melhores ataques do campeonato e segue firme na briga por uma vaga na próxima Champions League.

Para o confronto, a equipe terá desfalques importantes, como Weston McKennie, suspenso, além de Dusan Vlahovic, lesionado.

Prováveis escalações