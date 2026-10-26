Esporte

Por que Haaland começou a tomar mate, bebida tradicional da América do Sul?

Atacante do Manchester City agradeceu a jogadores argentinos por apresentar a infusão, conhecida pela presença na rotina de atletas sul-americanos

Erling Haaland se encantou pelo mate (Reprodução/X/@Erling)

Erling Haaland se encantou pelo mate (Reprodução/X/@Erling)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08h15.

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RESUMO ＋

Erling Haaland, atacante do clube inglês Manchester City, publicou em 18 de outubro de 2026 uma foto em que toma mate e agradeceu aos argentinos Julián Álvarez, Enzo Fernández e Gerónimo Rulli por apresentarem a bebida. Tradicional na América do Sul, o mate contém cafeína, que pode favorecer a atenção, a disposição e a resistência durante exercícios.

O mate ganhou mais um admirador no futebol europeu. Erling Haaland, atacante do Manchester City, publicou em suas redes sociais uma foto tomando a bebida tradicional sul-americana e agradeceu a três jogadores argentinos por apresentá-la a ele: Julián Álvarez, Enzo Fernández e Gerónimo Rulli. Na mensagem, o norueguês chamou o mate de “bebida encantadora”.

Mas o que explica o hábito, tão comum entre jogadores argentinos e uruguaios, de consumir a infusão? Além da tradição cultural, o mate contém cafeína, substância que pode contribuir para o estado de alerta e o desempenho físico.

O que é o mate e por que jogadores gostam da bebida?

Preparado com folhas secas da erva-mate em água quente, o mate é consumido tradicionalmente em países como Argentina, Uruguai e Paraguai, além de regiões do Brasil. A bebida costuma ser servida em um recipiente próprio e tomada por meio de uma bomba, espécie de canudo metálico com filtro.

A prática vai além do consumo individual. Compartilhar o recipiente faz parte de um ritual social associado a conversas, encontros e momentos de convivência. No futebol, esse costume acompanha atletas em concentrações, viagens de ônibus e períodos antes dos treinos e das partidas.

A bebida contém cafeína, que pode favorecer a atenção, a disposição e a resistência durante exercícios. Também apresenta compostos antioxidantes. Esses efeitos, no entanto, variam conforme a quantidade consumida e as características de cada pessoa.

O consumo também exige atenção ao horário: por conter cafeína, a bebida pode prejudicar o sono quando ingerida perto do período de descanso. Para atletas de alto rendimento, a quantidade e o momento de consumo devem considerar a rotina de treinos e a orientação nutricional.

No caso de Haaland, não há indicação pública de que o mate faça parte de um plano específico de nutrição esportiva. O que o atacante confirmou foi o contato com a bebida por meio dos colegas argentinos.

Ditando comportamento de consumo

Haaland já tinha demonstrado que sua influência ultrapassa o futebol e alcança o comportamento de consumo da população. Após aparecer publicamente e compartilhar nas redes sociais o hábito de consumir cenouras orgânicas como alternativa aos doces industrializados, o jogador provocou um aumento de 25% nas vendas do vegetal na Noruega entre julho e meados de agosto.

O crescimento representou cerca de 500 toneladas extras de cenouras consumidas no período e ganhou tamanha repercussão que foi registrado pela autoridade agrícola norueguesa. O fenômeno passou a ser conhecido localmente como "Efeito Haaland" e teve reflexos até nos hábitos das famílias, com relatos de crianças pedindo o alimento nos supermercados e apelidando o produto de "doces do Haaland".

'Perguntas frequentes'

Quem apresentou o mate a Erling Haaland? ＋

Os jogadores argentinos Julián Álvarez, Enzo Fernández e Gerónimo Rulli apresentaram o mate a Erling Haaland. O atacante agradeceu aos três nas redes sociais e chamou o mate de “bebida encantadora”.

O que é o mate consumido por Haaland? ＋

O mate é uma infusão preparada com folhas secas de erva-mate e água quente. A bebida costuma ser servida em recipiente próprio e consumida por meio de uma bomba, um canudo metálico com filtro.

Por que jogadores de futebol tomam mate? ＋

O mate faz parte da tradição cultural de países como Argentina, Uruguai e Paraguai e acompanha jogadores em concentrações, viagens e períodos antes dos treinos e das partidas. A cafeína presente na bebida pode favorecer a atenção, a disposição e a resistência durante exercícios.

Quais são os efeitos do mate no desempenho físico? ＋

A cafeína do mate pode contribuir para o estado de alerta, a disposição e a resistência durante exercícios, além de a bebida apresentar compostos antioxidantes. Os efeitos variam conforme a quantidade consumida e as características de cada pessoa.

Tomar mate pode prejudicar o sono? ＋

Sim. Como contém cafeína, o mate pode prejudicar o sono quando consumido perto do período de descanso; para atletas de alto rendimento, a quantidade e o horário devem considerar a rotina de treinos e a orientação nutricional.

O mate faz parte da dieta esportiva de Haaland? ＋

Não há indicação pública de que o mate faça parte de um plano específico de nutrição esportiva de Erling Haaland. O atacante confirmou apenas que conheceu a bebida por meio de Julián Álvarez, Enzo Fernández e Gerónimo Rulli.

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