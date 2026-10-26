Por que Haaland começou a tomar mate, bebida tradicional da América do Sul?

Erling Haaland se encantou pelo mate (Reprodução/X/@Erling)
Colaboradora
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08h15.
Erling Haaland, atacante do clube inglês Manchester City, publicou em 18 de outubro de 2026 uma foto em que toma mate e agradeceu aos argentinos Julián Álvarez, Enzo Fernández e Gerónimo Rulli por apresentarem a bebida. Tradicional na América do Sul, o mate contém cafeína, que pode favorecer a atenção, a disposição e a resistência durante exercícios.
O mate ganhou mais um admirador no futebol europeu. Erling Haaland, atacante do Manchester City, publicou em suas redes sociais uma foto tomando a bebida tradicional sul-americana e agradeceu a três jogadores argentinos por apresentá-la a ele: Julián Álvarez, Enzo Fernández e Gerónimo Rulli. Na mensagem, o norueguês chamou o mate de “bebida encantadora”.
Mas o que explica o hábito, tão comum entre jogadores argentinos e uruguaios, de consumir a infusão? Além da tradição cultural, o mate contém cafeína, substância que pode contribuir para o estado de alerta e o desempenho físico.
Preparado com folhas secas da erva-mate em água quente, o mate é consumido tradicionalmente em países como Argentina, Uruguai e Paraguai, além de regiões do Brasil. A bebida costuma ser servida em um recipiente próprio e tomada por meio de uma bomba, espécie de canudo metálico com filtro.
A prática vai além do consumo individual. Compartilhar o recipiente faz parte de um ritual social associado a conversas, encontros e momentos de convivência. No futebol, esse costume acompanha atletas em concentrações, viagens de ônibus e períodos antes dos treinos e das partidas.
A bebida contém cafeína, que pode favorecer a atenção, a disposição e a resistência durante exercícios. Também apresenta compostos antioxidantes. Esses efeitos, no entanto, variam conforme a quantidade consumida e as características de cada pessoa.
O consumo também exige atenção ao horário: por conter cafeína, a bebida pode prejudicar o sono quando ingerida perto do período de descanso. Para atletas de alto rendimento, a quantidade e o momento de consumo devem considerar a rotina de treinos e a orientação nutricional.
No caso de Haaland, não há indicação pública de que o mate faça parte de um plano específico de nutrição esportiva. O que o atacante confirmou foi o contato com a bebida por meio dos colegas argentinos.
Gracias #JulianAlvarez @enzofe17 @gerorulli for introducing this lovely drink 🧉 https://t.co/Tb8UhiPcnE
— Erling Haaland (@Erling) October 18, 2026
Haaland já tinha demonstrado que sua influência ultrapassa o futebol e alcança o comportamento de consumo da população. Após aparecer publicamente e compartilhar nas redes sociais o hábito de consumir cenouras orgânicas como alternativa aos doces industrializados, o jogador provocou um aumento de 25% nas vendas do vegetal na Noruega entre julho e meados de agosto.
O crescimento representou cerca de 500 toneladas extras de cenouras consumidas no período e ganhou tamanha repercussão que foi registrado pela autoridade agrícola norueguesa. O fenômeno passou a ser conhecido localmente como "Efeito Haaland" e teve reflexos até nos hábitos das famílias, com relatos de crianças pedindo o alimento nos supermercados e apelidando o produto de "doces do Haaland".
Os jogadores argentinos Julián Álvarez, Enzo Fernández e Gerónimo Rulli apresentaram o mate a Erling Haaland. O atacante agradeceu aos três nas redes sociais e chamou o mate de “bebida encantadora”.
O mate é uma infusão preparada com folhas secas de erva-mate e água quente. A bebida costuma ser servida em recipiente próprio e consumida por meio de uma bomba, um canudo metálico com filtro.
O mate faz parte da tradição cultural de países como Argentina, Uruguai e Paraguai e acompanha jogadores em concentrações, viagens e períodos antes dos treinos e das partidas. A cafeína presente na bebida pode favorecer a atenção, a disposição e a resistência durante exercícios.
A cafeína do mate pode contribuir para o estado de alerta, a disposição e a resistência durante exercícios, além de a bebida apresentar compostos antioxidantes. Os efeitos variam conforme a quantidade consumida e as características de cada pessoa.
Sim. Como contém cafeína, o mate pode prejudicar o sono quando consumido perto do período de descanso; para atletas de alto rendimento, a quantidade e o horário devem considerar a rotina de treinos e a orientação nutricional.
Não há indicação pública de que o mate faça parte de um plano específico de nutrição esportiva de Erling Haaland. O atacante confirmou apenas que conheceu a bebida por meio de Julián Álvarez, Enzo Fernández e Gerónimo Rulli.