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Voximplant mira crescimento de 150% com agentes de IA para atendimento

Empresa chega ao país com meta de crescer 150% e propõe automação das ligações com transferência de contatos para atendentes humanos

Voximplant aposta em agentes de IA para automatizar ligações e transferir aos operadores contatos com maior chance de desfecho (Zamrznuti tonovi/Shutterstock)

Voximplant aposta em agentes de IA para automatizar ligações e transferir aos operadores contatos com maior chance de desfecho (Zamrznuti tonovi/Shutterstock)

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Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13h00.

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A Voximplant, empresa de agentes de IA para atendimento telefônico, chegou ao Brasil com meta de crescer 150%. Segundo a companhia, as soluções podem elevar a até 90% o aproveitamento do tempo dos atendentes, ao automatizar a discagem e transferir ligações quando há clientes disponíveis. O setor financeiro é uma prioridade da expansão.

No atendimento via ligação telefônica, 70% do tempo dos operadores é consumido por tentativas de contato que não são atendidas ou não resultam em conversão nem resolução. São minutos aguardando o cliente atender, discando e mais. A Voximplant usa agentes de IA para solucionar esta questão.

A empresa chegou ao Brasil com a meta de crescer 150% e fazer do país 30% do seu faturamento global. As soluções, que dependem do cliente, incluem agentes que podem proporcionar um aproveitamento de até 90% do tempo dos atendentes. Um exemplo de como funciona pode ser encontrado no case do cliente Banco Plata:

  • Automação inicial: A plataforma realiza a discagem automatizada e conduz interações previsíveis, como lembretes de voz, confirmações e triagens iniciais de contato
  • Transferência para o operador: A ligação só é repassada para um atendente humano no momento em que o cliente atende e está disponível para conversar e negociar o débito.

O impacto da empresa é especialmente significativo em operações de grande escala, como as dos setores financeiro, de cobrança, crédito e televendas. A lista de clientes incluí marcas como Plata, inDrive e CloudWalk, dona da InfinitePay.

“Os agentes de IA podem sustentar o volume das operações: fazer o contato inicial, realizar verificações e conduzir conversas que se resolvem em noventa segundos. Mas fomos além ao reforçar a importância do contato humano. Depois da conversa inicial, direcionamos aos operadores os clientes para os quais a presença de uma pessoa pode mudar o desfecho do negócio. É desse equilíbrio que nasce o verdadeiro valor”, diz Oleg Fomin, General Manager da Voximplant no Brasil.

A oportunidade de mercado

Atuante em Nova York, Cidade do México e Dubai, a empresa exapande para o Brasil com a meta de fazer com que o país seja responsável por 10% de sua receita total até o fim de 2028.

A aposta está em um mercado no qual o aumento do volume de contatos já não significa, necessariamente, mais conexões efetivas.

  • De acordo com a Anatel, as ligações telefônicas de curta duração no Brasil passaram dos 20 bilhões por mês em 2025.
  • O país também é o segundo maior mercado do mundo para o WhatsApp, reunindo mais de 147 milhões de usuários ativos.

Neste cenário, embora as empresas tenham mais oportunidades para alcançar seus consumidores, também existe muito ruído e a maioria dos usuários rejeita contatos que pareçam inconvenientes.

A expansão no Brasil acontece em resposta a esse desafio de proporções gigantescas: como garantir que as empresas não desperdicem seus orçamentos em ligações que nunca serão atendidas e mensagens que nunca serão lidas?

“Entendemos que enfatizar mais volume de contato gera bloqueio ao invés de conversas reais. Por isso, adotamos um modelo que equilibra agentes de IA e o papel humano no relacionamento com o cliente, buscando eficiência, otimização e redução de custos, além de trabalhar pelo canal mais conveniente para o cliente”, afirma Oleg Fomin.

Como será a expansão no Brasil?

Um dos primeiros setores prioritários para a operação brasileira será o financeiro, um mercado em que escala e digitalização tornam a comunicação com clientes especialmente complexa.

  • Em 2025, os brasileiros realizaram 240,8 bilhões de transações bancárias, das quais 83% ocorreram por canais digitais, segundo a Febraban.

Com uma infraestrutura que mantém o processamento de dados integralmente em território brasileiro, sem transferência para data centers no exterior, a Voximplant reforça a segurança e a adequação de sua operação às necessidades dos clientes locais.

“O foco no Brasil é reforçar nossa presença como a solução ideal para aqueles que buscam a modernização ágil de suas comunicações, cobranças e atendimentos.”, finaliza Fomin.

'Perguntas frequentes'

Como a Voximplant usa agentes de IA nas ligações? ＋

A plataforma automatiza a discagem e conduz interações previsíveis, como lembretes, confirmações e triagens. No caso do Banco Plata, a ligação é transferida para um atendente humano quando o cliente atende e está disponível para conversar e negociar o débito.

Quanto tempo os operadores perdem com chamadas sem resultado? ＋

As tentativas de contato que não são atendidas ou não resultam em conversão nem resolução consomem 70% do tempo dos operadores. A Voximplant propõe usar agentes de IA para automatizar parte dessas atividades.

Quais são as metas de crescimento da Voximplant no Brasil? ＋

A Voximplant chegou ao Brasil com a meta de crescer 150% e fazer do país 30% do faturamento global. Em outro trecho, a empresa apresenta o objetivo de alcançar uma participação de 10% na receita total até o fim de 2028.

Quais empresas utilizam as soluções da Voximplant? ＋

Entre os clientes citados pela Voximplant estão Plata, inDrive e CloudWalk, dona da InfinitePay. O Banco Plata é apresentado como exemplo da utilização de automação de ligações e transferência para operadores humanos.

Por que o setor financeiro é prioridade para a Voximplant no Brasil? ＋

O setor financeiro é uma das prioridades da Voximplant devido à escala das operações e à digitalização dos serviços bancários. Segundo a Febraban, os brasileiros realizaram 240,8 bilhões de transações bancárias em 2025, das quais 83% ocorreram por canais digitais.

Como a Voximplant realiza o processamento de dados no Brasil? ＋

A infraestrutura da Voximplant mantém o processamento de dados integralmente em território brasileiro, sem transferência para data centers no exterior. A medida busca reforçar a segurança e a adequação da operação às necessidades dos clientes locais.

Acompanhe tudo sobre:Atendimento a clientes

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