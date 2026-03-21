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Jorginho, do Flamengo, critica segurança de Chappell Roan em situação com enteada, filha de Jude Law

Jogador do Flamengo relata que enteada de 11 anos foi acusada de “assédio” após apenas sorrir para a cantora durante café da manhã.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 08: Chappell Roan attends the 2025 Rock &amp; Roll Hall Of Fame Induction Ceremony at Peacock Theater on November 08, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) (Getty Images)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 08: Chappell Roan attends the 2025 Rock &amp; Roll Hall Of Fame Induction Ceremony at Peacock Theater on November 08, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 21 de março de 2026 às 17h53.

O volante Jorginho Frello, do Flamengo, usou as redes sociais para relatar uma confusão envolvendo sua filha de 11 anos e um segurança da cantora Chappell Roan, durante estadia em um hotel em São Paulo, no período do Lollapalooza.

O que aconteceu

De acordo com o jogador, sua esposa e a filha estavam hospedadas no mesmo hotel que a artista. A menina, Ada Law, filha do ator britânico Jude Law e fã da cantora, teria inclusive preparado um cartaz para o festival.

Segundo o relato, durante o café da manhã, a criança apenas sorriu ao passar por Chappell Roan, sem abordagem ou pedido de foto. Ainda assim, um segurança da cantora teria reagido de forma considerada agressiva pela família.

O profissional teria acusado a menina de “desrespeitar” e “assediar” a artista, além de mencionar a possibilidade de registrar uma reclamação. A situação deixou a criança assustada, e ela teria chorado após o episódio.

Jorginho afirmou que ficou indignado com a abordagem e criticou a postura da equipe da cantora. Em publicação, declarou:

“Sem os seus fãs você não seria ninguém. E aos fãs, ela não merece o carinho de vocês.”

O jogador não informou se houve contato direto com a artista nem se a cantora presenciou a situação.

Repercussão

O caso repercutiu nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados do X no sábado, ao gerar um debate entre torcedores e fãs sobre limites entre privacidade de artistas e abordagem de admiradores em espaços públicos, como hotéis.

Até o momento, não houve manifestação pública de Chappell Roan ou de sua equipe sobre o episódio.

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