Esporte

Aston Villa x Liverpool: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam em duelo direto na tabela da Premier League

Alexis Mac Allister, do Liverpool: time enfrenta o Manchester United neste domingo, 3 (Sebastian Frej/Getty Images)

Alexis Mac Allister, do Liverpool: time enfrenta o Manchester United neste domingo, 3 (Sebastian Frej/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05h00.

Aston Villa e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira, 15, às 16h (de Brasília), pela Premier League.

Times estão empatados em pontos

O confronto coloca frente a frente duas equipes que somam 59 pontos após 36 partidas disputadas no Campeonato Inglês.

O Liverpool ocupa a quarta colocação, enquanto o Aston Villa aparece em quinto lugar. Ambos têm campanha idêntica, com 17 vitórias, oito empates e 11 derrotas, mas o time de Liverpool leva vantagem no saldo de gols.

Aston Villa tenta ultrapassar rival direto

Jogando em casa, o Aston Villa busca uma vitória para superar o adversário na classificação e fortalecer a disputa por vaga nas competições europeias.

O Liverpool, por sua vez, tenta manter a posição no G-4 e consolidar sua campanha na reta final do torneio.

Onde assistir Aston Villa x Liverpool ao vivo?

A transmissão da partida ocorrerá pela ESPN e Disney+.

Que horas é o jogo Aston Villa x Liverpool hoje?

O confronto acontece às 16h (de Brasília).

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