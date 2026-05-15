Aston Villa x Liverpool: horário, onde assistir e cenário do jogo

Alexis Mac Allister, do Liverpool: time enfrenta o Manchester United neste domingo, 3 (Sebastian Frej/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 15 de maio de 2026 às 05h00.
Aston Villa e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira, 15, às 16h (de Brasília), pela Premier League.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que somam 59 pontos após 36 partidas disputadas no Campeonato Inglês.
O Liverpool ocupa a quarta colocação, enquanto o Aston Villa aparece em quinto lugar. Ambos têm campanha idêntica, com 17 vitórias, oito empates e 11 derrotas, mas o time de Liverpool leva vantagem no saldo de gols.
Jogando em casa, o Aston Villa busca uma vitória para superar o adversário na classificação e fortalecer a disputa por vaga nas competições europeias.
O Liverpool, por sua vez, tenta manter a posição no G-4 e consolidar sua campanha na reta final do torneio.
A transmissão da partida ocorrerá pela ESPN e Disney+.
O confronto acontece às 16h (de Brasília).