PSG está interessado na contratação de Vini Jr no lugar de Mbappé, diz rádio francesa

Após chamar a atenção por sua performance no Real Madrid na temporada, Vinicius Junior está atraindo o interesse de muitos clubes europeus. Por outro lado, o time mais empenhado em conquistar o craque brasileiro é o Paris Saint-Germain (PSG), segundo a rádio francesa RMC Sport.

O clube francês está observando de perto as movimentações do jogador e seu desempenho nesta temporada. O propósito do PSG é definir um sibstituto para Kylian Mbappé, que deixou a equipe justamente para assinar com o Real Madrid.

De acordo com a rádio, o PSG 'está de olho' Vinicius Junior caso apareça alguma oportunidade para contratá-lo. O brasileiro é visto como um jogador de perfil parecido para suprir a lacuna deixada por Mbappé, mas o clube também monitora outros nomes.

No entanto, uma publicação do jornal As, diz que Vinicius não tem interesse em deixar o time espanhol, e a direção do Real também não sinaliza uma possível venda. As relações com o PSG também estão deterioradas, não só por causa de Mbappé, mas também por posições contrárias em relação à tentativa de criação da Superliga.

Vinicius Junior tem contrato com o Real Madrid até 2027, com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. O acordo foi anunciado em outubro de 2023.