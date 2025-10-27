Esporte

Ônibus de torcida do Flamengo tomba no Rio; acidente deixa 16 feridos

Torcedores estavam a caminho da Argentina para semifinal da libertadores; acidente aconteceu no km 282 da Via Dutra, que está interditada

Flamengo: ônibus com torcedores tomba a caminho da Argentina (Reprodução/Redes Sociais)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17h45.

Um ônibus com integrantes de torcidas organizadas do Flamengo tombou no km 282 da Via Dutra (BR-116) nesta segunda-feira, 27, por volta das 16h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na cidade de Barra Mansa (RJ) e deixou 16 feridos. As equipes de resgate já estão atuando no local.

Os torcedores estavam a caminho da Argentina para acompanhar a partida entre o time rubro-negro e o Racing Club pela Copa Libertadores da América. O jogo acontece nessa quarta, 29, e os times disputarão pela vaga na final do campeonato. 

Segundo a Concessionária CCR, responsável pelas rodovias Rio-São Paulo, a Dutra está totalmente bloqueada no sentido São Paulo e e parcialmente interditada no sentido Rio na região de Barra Mansa, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da direita. Motoristas já enfrentam 2km de lentidão.


*Matéria em atualização

Acompanhe tudo sobre:FutebolFlamengoacidentes-de-onibus

