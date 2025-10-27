Ônibus de torcida do Flamengo tomba no Rio; acidente deixa 16 feridos

Um ônibus com integrantes de torcidas organizadas do Flamengo tombou no km 282 da Via Dutra (BR-116) nesta segunda-feira, 27, por volta das 16h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na cidade de Barra Mansa (RJ) e deixou 16 feridos. As equipes de resgate já estão atuando no local.

Os torcedores estavam a caminho da Argentina para acompanhar a partida entre o time rubro-negro e o Racing Club pela Copa Libertadores da América. O jogo acontece nessa quarta, 29, e os times disputarão pela vaga na final do campeonato.

Segundo a Concessionária CCR, responsável pelas rodovias Rio-São Paulo, a Dutra está totalmente bloqueada no sentido São Paulo e e parcialmente interditada no sentido Rio na região de Barra Mansa, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da direita. Motoristas já enfrentam 2km de lentidão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BARRA MANSA FORTE (@barramansaforte)



*Matéria em atualização